Víctor Francos: "Cuando gane el PSOE, el primer objetivo será desarrollar la Ley del Deporte"

"España no es racista, es una etiqueta falsa y desinformada"

"Quiero reducir al máximo las discrepancias en el fútbol, no veo unos Pactos de Viana 2, pero habrá diálogo"



MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, afirmó que si el PSOE gana las elecciones del 23-J y permanece en el cargo su primer objetivo será "desarrollar" la nueva Ley del Deporte, y lamentó la "etiqueta falsa y desinformada" que se ha puesto a España por el 'caso Vinícius'.

"España no es un país racista. Yo creo que es una etiqueta, en algunos casos, falsa, desinformada y malinteresada. Por lo tanto, hay que tener cuidado. En España hay racistas que van al fútbol, al baloncesto y a las pistas deportivas. Igual que hay machistas, homófobos y personas que insultan por la condición religiosa de otras personas", afirmó en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, Víctor Francos insistió en que España "no es un país ni homófobo, ni machista, ni racista". "Ahora, sí que hay racistas, machistas, homófobos, que discrimina y que vulnera los derechos fundamentales recogidos por las Naciones Unidas que van a ver eventos deportivos. Y el Gobierno lo que quiere es erradicar esa presencia y tomaremos todas las medidas que sean necesarias", manifestó.

Recordó que el Gobierno ha dado la potestad a la Policía para parar un partido si ve una actitud racista en las gradas de un estadio. "Sé que las ligas profesionales y no profesionales están también tomando todas las medidas posibles. Que hay un compromiso de los clubes y de las federaciones para con este fin y también reclamo que necesitamos mucha ayuda de las aficiones para que cuando vean una actitud de esa la denuncien con toda la contundencia", indicó.

Acerca de las candidaturas de España para los mundiales de fútbol y atletismo de 2030 y 2029 y la Ryder Cup de 2031, Francos se declaró "muy optimista" en todas. "Quizás, en la que estamos iniciando ahora, y por lo tanto es con la que soy más prudente, es el Mundial de Atletismo de 2029 en Barcelona. Pero con la Ryder, la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener una reunión y la cosa tiene muy buena pinta. Y con el Mundial de Fútbol estamos muy esperanzados, porque pensamos que tenemos una candidatura muy sólida", comentó.

La baza del proyecto de España para el Mundial de fútbol de 2030 es que, junto a Portugal, son dos países "muy futboleros" en Europa y la inclusión de Marruecos les permite "unir dos continentes y dos culturas". "Estamos muy esperanzados".

¿UNOS PACTOS DE VIANA 2?

España no debe recuperar el sueño olímpico porque "para recuperarlo hay que haberlo perdido". "Estábamos muy esperanzados con la posible candidatura de las Olimpiadas de invierno. No pudo ser por discrepancias ajenas al Gobierno de España y nosotros no renunciamos ni a poder recuperar la idea de unos Juegos de invierno, que no queremos renunciar, ni al sueño de tener unos nuevos de verano", subrayó.

En el caso de que el PSOE gane las elecciones del 23-J, Francos se ha fijado desarrollar la nueva Ley del Deporte, consolidar el aumento presupuestario para el sector, y que éste llegue a las federaciones y al deporte base, preparar los grandes acontecimientos como París 2024 y "reducir al máximo" las discrepancias en el fútbol.

"Cuando gane el PSOE las elecciones y gobierne Pedro Sánchez de nuevo, y si él y el ministro tienen a bien que yo repita en este puesto, nuestro primer objetivo será desarrollar la Ley del Deporte de forma inmediata. El segundo, consolidar el incremento que ha habido en los últimos cuatro años en el presupuesto para el deporte español y a ser posible incrementarlo", avanzó.

El tercer objetivo sería que ese incremento presupuestario baje a las federaciones y al deporte base, y el cuarto preparar los grandes acontecimientos como la Copa América de vela, Ryder Cup de golf, y los mundiales de atletismo y fútbol.

"Y el quinto, no por ello menos importante, pero yo soy realista, más complicado, cómo podemos reducir al máximo las discrepancias que hay en el deporte español, y muy especialmente en el fútbol. No me veo ahora mismo prefigurando unos Pactos de Viana 2, pero sí que, de lo que mí dependa, habrá diálogo", deseó.