Víctor Francos: "En París se superarán las 22 medallas de Barcelona'92"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, se declaró "optimista" respecto a romper el 'techo' de cristal del deporte olímpico español en los Juegos de París 2024, y que se logrará "superar" las 22 medallas de Barcelona'92, y afirmó que no actúa como interino pese al horizonte de las elecciones del 23-J.

"Yo la verdad es que tengo poca incertidumbre. Tengo bastante claro que hay más propaganda del cambio que cambio real y, por lo tanto, yo actúo como me ha mandatado el presidente del Gobierno y el ministro de Cultura y Deporte, que es llevando a cabo políticas a medio y largo plazo", dijo en una entrevista a Europa Press en su despacho en la sede del Consejo.

En este sentido, el secretario de estado para el Deporte añadió que si llevara a cabo "políticas cortoplacistas o de interinidad" no serán "buenas políticas". "No actúo con esa incertidumbre ni estoy llevando a cabo ninguna función ni tarea con incertidumbre. El deporte me lo he encontrado más dinámico de lo que me esperaba. Con una actividad frenética y con muchísimas ganas de hacer cosas", indicó.

A pesar de ser considerado como un elemento clave en la recuperación de la crisis económica por la pandemia de la COVID-19, y de la 'inyección' del Ejecutivo de 1.100 millones de euros en los últimos 4 años, el CSD ha tenido a cuatro secretarios de estado durante el Gobierno de Sánchez.

"Lo preocupante sería cuarto proyecto deportivo diferente en cuatro años. Las personas somos adyacentes, prescindibles. Los nombres no cuentan. Todos hemos llevado a cabo y ejecutado la política deportiva que quería este Gobierno. La gestión deportiva no ha variado, eso es lo importante, no que los nombres, por circunstancias vitales, personales, políticas, varíen. Si la política deportiva tiene estabilidad, el mundo del deporte no tiene por qué preocuparse", justificó.

El problema sería, según él, que haya un presidente del Consejo Superior de Deportes "que pegue bandazos". "Eso es mucho más problemático que no que haya cuatro presidentes del CSD que tengan clara una línea", dijo en alusión a sus predecesores en el cargo María José Rienda, Irene Lozano y José Manuel Franco.

"SI HAY QUE RETOCAR EL ADO, LO HAREMOS"

El pasado 20 de junio el CSD, COE y RTVE renovaron el Plan ADO hasta los Juegos de París 2024, aunque en este 2023 el Consejo asumirá los 12 millones de euros destinados para el año preolímpico de un programa que se ha mantenido "con todas las dificultades".

"Fruto de esta renovación del convenio, de la actualización y de la modernización de los instrumentos que hemos hecho, empiezan otra vez a acercarse empresas. Si vemos que es un instrumento que falla y hay que retocar alguna cosa, lo haremos. No hay ningún problema. No es una cosa de inmovilismo en ningún caso", recalcó.

Fruto de esas ayudas, los deportistas españoles sumaron 57 medallas -21 de oro, 17 platas y 19 bronces-, segundos en el medallero tras Italia y su mejor resultado en la competición, en los recientes Juegos Europeos en Cracovia (Polonia), lo que alimenta las esperanzas de recoger una buena 'cosecha' en París 2024.

"Soy optimista en general, pero si el presidente del COE, que es una persona muy prudente cuando habla de medallas, está muy confiado en que vamos a superar el medallero de Barcelona'92 tenemos que ser optimistas. Acabamos de venir de unos Juegos Europeos en los que hemos quedado segundos en el medallero. Muy mala suerte tendríamos que tener para que no tuviera un reflejo en el medallero olímpico", comentó.

Francos coincidió con el pronóstico de Alejandro Blanco. "Yo pienso que se van a superar, soy optimista. Si me dejas hacerte la confidencia, sé además que, en plan jocoso, el ministro se lo ha encargado a Alejandro: 'Te encargo que traigas más medallas'. Tenemos mucha confianza en el ministerio", sentenció.