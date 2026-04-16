Los VIII Premios Lilí Álvarez reconocen cuatro trabajos por su impulso a la igualdad en el deporte

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; en la entrega de los VIII Premios Lilí Álvarez que reconocen cuatro trabajos por su impulso a la igualdad en el deporte - CSD

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los VIII Premios Lilí Álvarez de Periodismo han reconocido este jueves los trabajos periodísticos que mejor han contribuido a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en España, en un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Convocados por el Instituto de las Mujeres y el CSD, los galardones, dotados con 5.000 euros en cada categoría, han distinguido en esta edición a Natalia Torrente Murciano (texto), José Ignacio Martínez Rodríguez (gráfico), Carolina Jiménez Cencerrado (audiovisual) y Álvaro Gómez Casado (radio).

La ceremonia ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro; el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, además de representantes del ámbito deportivo y mediático.

Durante el acto, Guijarro subrayó que "no hay igualdad en el deporte si no hay igualdad en el relato" y apeló a un periodismo "riguroso y comprometido" que contribuya a cambiar inercias y estereotipos.

Por su parte, Hernández incidió en la necesidad de reivindicar el deporte como un espacio de autonomía para las mujeres y reflexionó sobre la persistencia de desigualdades estructurales, mientras que Rodríguez Uribes destacó la "responsabilidad" de los medios para "construir referentes, amplificar voces y cuestionar inercias".

En este sentido, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, puso en valor avances recientes como el incremento del número de mujeres federadas, que ya supera el millón, y una presencia femenina superior al 40 por ciento en las juntas directivas de las federaciones deportivas.

El acto, conducido por la olímpica Sara Hurtado, incluyó exhibiciones deportivas y sirvió también para rendir homenaje a las pioneras del fútbol español, en referencia a la generación de jugadoras que disputó en 1971 un histórico partido ante Portugal.

Los premios rinden homenaje a Lilí Álvarez, pionera del deporte femenino en España y una de las primeras mujeres en participar en unos Juegos Olímpicos, además de destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres.