WITL becará con 3.000 euros un proyecto que luche contra el coronavirus

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?' (WITL), liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó, ha lanzado la convocatoria de una 'beca extraordinaria' dotada con 3.000 euros para ayudar a un proyecto que colabore en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Al margen de su programa WITL Becas, cuyo objetivo es financiar proyectos deportivos de aficionados, la plataforma ha querido aportar su "granito de arena en esta inédita situación" de crisis sanitaria por la que está atravesando la población de todo el mundo.

Para participar en las WITL Becas contra la COVID-19, los aspirantes deben enviar el proyecto rellenando un formulario, se validará el mismo de forma interna para que aparezca visible al público y tendrán que compartirlo con su comunidad y conocidos para conseguir el máximo de votos posibles.

Los diez proyectos que el 30 de abril tengan más votos pasarán a la fase final, y un jurado formado por personalidades como el senador Josep Maldonado, el CEO de RPM Juan Porcar y la presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova, decidirá el o los proyectos ganadores entre los finalistas, que se repartirán la beca máxima de 3.000 euros.

La entrega de premios, tanto de las becas deportivas como de la beca extraordinaria contra la COVID-19 tendrá lugar el próximo 15 de mayo y se retransmitirá por 'streaming'.

Esta iniciativa nació en 2011 de la mano de Antonio Gassó, en su etapa como Director General de GAES, bajo el nombre 'Persigue tus sueños'. En las 7 ediciones anteriores han participado más de 1.500 deportistas aficionados y se han donado más de 200.000 euros a cerca de 100 proyectos.

MATI ORTIZ Y ÓSCAR BIEL, EN EL IV WITL TALKS AT HOME

Este jueves, a partir de las 18:30 horas, se celebrará la cuarta conferencia virtual de las charlas WITL Talks at home by DKV con la participación de Víctor Tasende, Odile Rodríguez de la Fuente, Mati Ortiz y Óscar Biel, organizadas para que la población afronte mejor el confinamiento y la necesidad de quedarse en casa para evitar el contagio masivo por el coronavirus.

Víctor Tasende es deportista de pruebas extremas, escritor, conferenciante y premio al hombre del año por la revista Men's Health tras superar una tetraplejia a los 17 años cuando se tiró de cabeza a una piscina.

Odile Rodríguez de la Fuente alimentó su vocación por divulgar la naturaleza desde su infancia, influida por el poder inspirador de su padre, Félix Rodríguez de la Fuente. En 2004 creó la fundación Félix Rodríguez de la Fuente y ha centrado sus esfuerzos divulgativos en el reto que el cambio climático supone para la Humanidad.

Mati Ortiz es internacional de waterpolo, ha participado en dos Juegos Olímpicos y logró la medalla de plata en los de Londres en 2012. Además, ha sido campeona del mundo y de Europa con la selección española y ha ganado cinco Copas de Europa y trece ligas con el Club Natació Sabadell.

Óscar Biel fue campeón del mundo de kickboxing y actualmente es entrenador, preparador físico e instructor profesional. Con una carrera profesional de más de 20 años, participó en más de 80 combates realizados, entre ellos más de 50 de kickboxing profesional sin conocer la derrota.

La participación es gratuita, pero para poder conectarse en streaming a las WITL Talks by DKV es necesario registrarse previamente en la web www.witl.es/talks.