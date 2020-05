World Athletics programa la nueva temporada internacional de agosto a octubre

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, anunció este martes el nuevo calendario internacional, modificado por la pandemia del coronavirus, que comenzaría el 11 de agosto y se desarrollaría hasta el 17 de octubre.

El organismo indicó que este calendario ha sido fruto del compromiso de la mayoría de los directores de las reuniones del Continental Tour Gold y de la Liga Diamante de organizar sus eventos en fechas reprogramadas en este 2020, y que decidieron comenzar la 'nueva' temporada después del fin de semana del 8-9 de agosto reservado para los diferentes Campeonatos Nacionales.

Tres días después comenzaría la temporada en la localidad finlandesa de Turku, con una prueba del circuito continental, y el 14 sería la fecha elegida para que diese inicio en Mónaco una Liga Diamante que, finalmente, constará de diez citas más en Gateshead, Estocolmo, Lausana, Bruselas, París, Nápoles, Shanghai, Eugene, Doha y un segundo evento en China, que sería precisamente el que cerrase el año.

En este sentido, World Athletics apuntó que por la incertidumbre ante el coronavirus, los organizadores de la Liga Diamante han anunciado que serán "reuniones individuales" y no habrá puntuaciones individuales, "por lo que no habrá ganadores generales de la liga este año y la final en Zurich no se llevará a cabo".

De los eventos de la Serie Mundial de Atletismo programados para 2020, solo el Campeonato del Mundo de Medio Maratón se llevará a cabo este año, el 17 de octubre en la localidad polaca de Gdynia.

"A medida que hemos superado los desafíos planteados por la pandemia y la interrupción que ha causado a nuestro deporte, nuestra primera prioridad fue la salud y la seguridad de nuestros atletas. Y la siguiente ha sido encontrar la manera de que nuestros atletas profesionales vuelvan a competir internacionalmente este año, ya que sus ingresos dependen de esto", afirmó Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

El británico se mostró "encantado" de poder ofrecer "una temporada internacional sólida" en la que los atletas puedan "ganar premios en metálico" y también "evaluar" su condición física de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, aunque esto no será "fácil para todos".

"Inevitablemente, las restricciones internacionales para viajar afectarán la capacidad de algunos atletas para asistir a algunas reuniones, pero esperamos que haya una amplia gama de reuniones disponibles para que la mayoría de los atletas de élite accedan a alguna competición antes de finales de año", sentenció el doble campeón olímpico.

--CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2020 DEL ATLETISMO INTERNACIONAL.

AGOSTO.

11: Turku (Continental Tour Gold).

14: Mónaco (Wanda Diamond League).

16: Gateshead (Wanda Diamond Leage).

20: Szekesfehervar (Continental Tour Gold).

23: Estocolmo (Wanda Diamond League).

SEPTIEMBRE.

2: Lausana (Wanda Diamond League).

4: Bruselas (Wanda Diamond League).

6: París (Wanda Diamond League). Pendiente de confirmación.

6: Silesia (Continental Tour Gold).

8: Ostrava (Continental Tour Gold).

15: Zagreb (Continental Tour Gold).

17: Nápoles (Wanda Diamond League).

19: Shanghai (Wanda Diamond League).

26: Nairobi (Continental Tour Gold).

OCTUBRE.

4: Eugene (Wanda Diamond League).

9: Doha (Wanda Diamond League).

17: Mundial de Medio Maratón.

17: China (Wanda Diamond League).