World Athletics rechaza once cambios de nacionalidad a Turquía

Archivo - Brigid Kosgei, maratón Londres - Richard Heathcoate/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, rechazó este jueves de manera oficial las solicitudes de once atletas de élite para cambiar su nacionalidad a turca.

World Athletics afirmó en un comunicado que permitir a los atletas cambiar de nacionalidad "afectaría y comprometería los principios fundamentales que sustentan las normas de elegibilidad y las regulaciones sobre el cambio de nacionalidad" de la Federación.

En su nota, deja claro además que las solicitudes formaban parte de "una estrategia de captación coordinada por parte del gobierno del país para atraer a atletas extranjeros mediante contratos lucrativos" y lograr unos mejores resultados en citax internacionales, mirando sin duda a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según las filtraciones de la lista de once, entre ellos se encontraban cinco kenianos, incluida Brigid Kosgei, ex plusmarquista mundial de maratón; cuatro jamaicanos, un nigeriano y un ruso. Roje Stona, quien ganó la medalla de oro olímpica en lanzamiento de disco masculino para Jamaica en 2024, también formaba parte del grupo.