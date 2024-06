El XV del León se reúne durante tres semanas en Valladolid para su primera pretemporada de la historia

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de Rugby XV masculina está concentrada desde este lunes y hasta el domingo 23 de junio de 2024 en Valladolid con el objetivo de acumular tres semanas de trabajo en la primera pretemporada para Los Leones, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFER).

Con el propósito de que el equipo nacional mantenga su nivel alto de preparación "el máximo tiempo posible", Pablo Bouza vuelve a ponerse al frente de una selección con "objetivos realmente ambiciosos". La lista cuenta con muchos de los fijos, como el capitán Mario Pichardie. Vuelve tras lesión Gonzalo Vinuesa y trabajarán también los debutantes Luis Aranda, Vicente Boronat, Pablo Pérez y Facundo López.

Durante la concentración 'Los Leones' recibirán visitas de reconocidos técnicos internacionales, como es el caso de Rob Palmer, especialista en preparación física. Cuenta en su currículum con 10 temporadas al frente de London Irish como 'Head of Strength and Conditioning' y ha sido también 'Director of Performance de British Powerlifting', así como internacional en la disciplina contando en su haber con 11 campeonatos británicos, un campeonato europeo y una corona en el Arnold Classic, entre otros.

El próximo evento competitivo de 'Los Leones' se celebrará en Oceanía para enfrentarse a Samoa y Tonga en la ventana de julio, tras un Rugby Europe Championship en el que consiguieron colgarse el bronce continental. Además, en la próxima temporada está en juego el Mundial de Australia 2027.

El primer rival de los españoles será Samoa, actualmente en el puesto 14 del ránking de World Rugby, el sábado 13 de julio en el Apia Park. La siguiente semana será el momento de visitar Tonga, decimoquinta del mundo, para cerrar la gira el viernes 19 de julio en el Reufaiva Stadium de Nuku'alofa.