El 48 por los alemanes apoyan que Alemania busque ser sede olímpica

MÚNICH (ALEMANIA), 21 (dpa/EP)

El 48 por ciento de los alemanes apoya que su país presente una candidatura para los Juegos Olímpicos de Verano de 2036, 2040 o 2044, mientras que el 32 estaría en contra y un 21 no se pronunció, según los resultados de una reciente encuesta.

La encuesta del instituto demoscópico 'YouGov' fue realizada entre 2.031 personas mayores de 18 años entre el 17 y el 20 de octubre y se llevó a cabo poco antes de la consulta en la que los ciudadanos de Múnich están llamados a pronunciarse sobre si quieren que su ciudad sea sede de unos Juegos Olímpicos.

En concreto, el 27 por ciento de los encuestados aseguró que apoyaría "más bien" la candidatura, el 21 que lo haría "totalmente", el 18 dijo estar "totalmente en contra" y el 14 se mostró "más bien en desacuerdo". En agosto de 2024, tras los Juegos Olímpicos de París, una encuesta similar mostró que el 44 por ciento apoyaba una candidatura alemana y el 37 se oponía, por lo que la aprobación ha aumentado ligeramente desde entonces, mientras que el rechazo disminuyó cinco puntos porcentuales.

Este próximo domingo, alrededor de 1,1 millones de ciudadanos de Múnich están llamados a votar sobre la candidatura olímpica de la capital bávara. Varios políticos, asociaciones, dirigentes y atletas promueven el sí, mientras que los opositores a los Juegos temen principalmente que los precios -como los de la vida cotidiana- aumenten significativamente para la población.

Por otro lado, ante la pregunta de qué ciudad alemana debería presentar la candidatura para los Juegos, el 21 por ciento eligió Múnich, el 19 por ciento votó por la región del Rin-Ruhr, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, mientras que Berlín (13) y Hamburgo (12) no tienen tanto apoyo. El 35 por o no respondió o dijo no saber. El Comité Olímpico Alemán (DOSB) planea decidir antes del otoño de 2026 con qué ciudad o región participaría en la carrera para organizar unos Juegos.