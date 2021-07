Adri Arnaus: "Me sentía casi como Usain Bolt, es un sueño hecho realidad"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Adri Arnaus ha asegurado que debutar este jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido "un sueño hecho realidad", y se ha mostrado satisfecho tras haber jugado "muy sólido" en una primera jornada que deja un balance "positivo".

"He tenido una sensación diferente a cualquier otro torneo en el momento de salir del 'tee' del 1. Ha sido muy emocionante. Casi me sentía como Usain Bolt. Es un sueño hecho realidad", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG).

El jugador catalán logró su primer birdie en el hoyo 5, al que siguió otro en el hoyo 8; el primer bogey llegó en el hoyo 10, pero tras ello firmó tres birdies más en los hoyos 13, 15 y 17, antes de cerrar con un inoportuno bogey en el 18, que dejó su primera vuelta en 68 golpes.

"Hemos jugado muy buen golf, muy ordenados de principio a fin. Este es un campo que te reta continuamente y hemos estado muy sólidos, con muchas opciones, de las cuales hemos convertido unas cuantas, así que el balance es muy positivo", apuntó.

Por su parte, el otro español en liza, el extremeño Jorge Campillo, hizo una gran ronda de 70 golpes después de aterrizar un día antes en Tokio para sustituir a Jon Rahm, fuera de los Juegos tras dar positivo por coronavirus.

Campillo logró un birdie en el primer hoyo antes de firmar un bogey en el cuarto, secuencia que repetiría en los hoyos 6 y 9 para mantenerse al par del campo. Tras un parón por lluvia, continuó con un birdie en el hoyo 11 y se puso con -1, resultado que mantendría hasta el final de la jornada.

"En el 'tee' del 1 me he encontrado muy bien y en general he jugado muy ordenado. Bien desde el 'tee', con los hierros un poco más impreciso y con el putt, unas de cal y otras de arena, con buenas sensaciones aunque he fallado un par de putts cortos para birdie que hubieran mejorado mi vuelta", afirmó.