Alberto Ginés: "Si alguien esperaba mi medalla es que no sabe mucho de escalada"

El escalador español Alberto Ginés, campeón olímpico en Tokio y séptimo en Paris 2024, defendió este viernes que "si alguien esperaba" su medalla en la capital francesa, "es que no sabe mucho de escalada", después de competir los últimos cinco meses "lesionado" y consciente de que el "objetivo principal" era acceder a la final, de la que se va "contento", pero "frustrado".

"Estar en la final era el objetivo principal. Ya veíamos complicado hace tres años, después de ganar el oro, el simple hecho de estar aquí en París. Lo hemos conseguido y hemos pasado a nuestra segunda final. Así que estamos contentos, aunque un poco frustrados por no haber podido otra vez, igual que en las clasificatorias, hacer una buena ronda de bloque. Al menos, en la cuerda, sí quedé primero y tercero", analizó en la zona mixta a los medios tras la final.

Su buen rendimiento en la cuerda, con un primer puesto en la clasificatoria y la tercera mejor vía en la final, le da "esperanza de cara al futuro", ya que "seguramente para Los Ángeles se separen las disciplinas", como ya ocurrió este año con la velocidad. "Por suerte, no va a haber más combinadas y me podré centrar solo en la cuerda y dejar el bloque", dijo entre risas.

"Si alguien esperaba muchísimo más o que iba a conseguir una medalla, seguro, creo que es porque no se había mucho descalado, honestamente. No por falta de respeto a nadie, pero creo que ha sido un logro muy grande estar en la final. Obvio que quería conseguir una medalla, pero no hemos podido hacer más y la competición es así", expresó sobre las expectativas tras su oro en Tokio.

Pero un cero en el primer bloque le lastró durante toda la final. "Quizás, si hubiese podido hacer el primer bloque, sobre todo el primer movimiento, hubiese podido luchar un poco más. Después de la ronda de bloque, sabíamos que iba a ser muy complicado, estaban los demás a muchísimos puntos y la vía de dificultad tampoco ayudó demasiado, era fácil hasta la última parte, hasta el 60. Era complicado marcar tanto la diferencia como en las semifinales", lamentó.

No obstante, negó que ese primer cero haya sido un obstáculo mental para el reto de la final. "Estamos acostumbrados a competir en bloque, eso suele pasar mucho, hay que intentar pensar en los siguientes bloques y tirar para adelante, no te puedes quedar hundido en el bloque de detrás", explicó.

"Estoy lesionado desde marzo, me infiltro con anestesia, así que para competir no me duele, pero cuando se pasa la anestesia, me duele bastante. Es el dedo gordo del pie izquierdo. Estar 5 meses entrenando con dolor y no poder entrenar todo lo que nos gustaría es complicado, pero eran las cartas que teníamos para venir. Más no hemos podido hacer, así que ya a pensar en Los Ángeles", agregó sobre su estado físico.

Además, ha tenido que competir con otros escaladores más jóvenes y con mucho nivel. "De momento, les he ganado, en la cuerda quiero decir, en los bloques me han dado para el pelo", ironizó Ginés. "Tampoco me quiero poner a pensar en qué podría hacer en Los Ángeles, porque falta muchísimo. Pero puede que el año que viene solo haga cuerda, será un reto nuevo, con mucha ilusión", celebró.

"Cuando éramos pequeños, ninguno de nosotros pensaba en estar en unos Juegos Olímpicos, porque era imposible. Entonces creo que el espíritu olímpico está creciendo cada vez un poco más en nosotros, y sí, creo que la gente se está especializando mucho. Sobre todo, se ha visto en velocidad, que la gente se ha empezado a especializar 100% en velocidad, el nivel ha subido muchísimo, y creo que pasará lo mismo en bloque y cuerda", auguró.