Alcaraz, entre lágrimas: "Duele perder, pero lo he dado todo"

Carlos Alcaraz con la medalla de plata en Paris 2024 - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press

Djokovic, oro olímpico a sus 37 años: "Me he dejado todo y por fin lo he conseguido"



PARÍS, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se quedó tocado tras la derrota este domingo en la final olímpica ante Novak Djokovic, entre lágrimas y dolido, aunque también tranquilo por haberlo "dado todo", mientras que el serbio se emocionó como pocas veces en su exitosa carrera al lograr su objetivo del oro en Paris 2024.

"Es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas. En dos 'tie-breaks', he tenido opciones y no las he aprovechado", dijo tras romper a llorar y recomponerse como pudo, en la entrevista a pies de pista en la Philippe Chatrier para Eurosport, con el extenista español Álex Corretja.

El de El Palmar reconoció que el campeón de 24 'grandes' fue mejor en los desempates de cada manga. "Jugar contra Djokovic nunca es fácil, él siempre da un nivel muy alto en esos momentos y eso es lo que ha pasado. En esos momentos difíciles, en los 'tie-breaks', él ha dado un plus más que yo no he podidos conseguir", afirmó.

"También se lo merece esta oportunidad, duele perder de la manera que he perdido pero me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo", añadió un Alcaraz que, a sus 21 años, rozó otra página dorada en su meteórica carrera de récord, aunque se colgó una plata de gran valor ante una leyenda.

Por su parte, con el punto definitivo, Djokovic enseñó lo que significaba para él ganar el oro, a pesar de tener ya de antes el mejor palmarés de la historia del tenis. "Hemos jugado durante casi tres horas para dos sets. Ha sido una increíble batalla, una increíble lucha", dijo.

"Cuando mi último golpe le superó, era el único momento en que pensé que podía ganar el partido. Pensaba que podía ganar, pero llegar a hacerlo es distinto, él siempre tiene una respuesta. Sigue exigiéndome jugar mi mejor tenis", añadió.

'Nole', tembloroso y con lágrimas tras ganar, trató de explicar sus sentimientos. "No sé que puedo decir. Todavía estoy en shock. Sinceramente, me he dejado el corazón, el alma, mi cuerpo y mi familia, todo para ganar una medalla olímpica de oro con 37 años. Por fin lo he conseguido", afirmó.

"Por encima de todo está mi país. Jugar por Serbia me llena de orgullo. Sé que Carlos y Rafa (Nadal) aman jugar por España. Andy (Murray) adoraba representar a Gran Bretaña. Roger (Federer) lo hacía por Suiza. Alex Zverev ganó en Tokio por Alemania. Solo tienes que ver las reacciones de todos ellos cuando ganaron. Es algo especial", terminó.