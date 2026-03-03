Alemania no desfilará en la Apertura de los Juegos Paralímpicos como protesta por las banderas rusa y bielorrusa

Archivo - Desfile de Alemania durante los JJ.OO. de Invierno de Pekín 2022. - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

BERLÍN, 3 Mar. (dpa/EP) -

La delegación de Alemania no participará en el desfile de deportistas durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, prevista para el 6 de marzo en Verona (Italia), como protesta por la admisión de rusos y bielorrusos bajo su propia bandera.

La Asociación Alemana de Deportes para Discapacitados (DBS) tomó su decisión después de que la ministra de Estado de Deportes y Voluntariado de Alemania, Christiane Schenderlein, señalase que tampoco participaría en la ceremonia inaugural si Rusia y Bielorrusia mantienen sus enseñas. Sin embargo, sí sigue teniendo intención de acudir a eventos durante estos JJ.PP., al igual que los deportistas también competirán.

Ucrania lleva más de cuatro años defendiéndose de la invasión del Ejército ruso, con Bielorrusia como aliado de Rusia. A diferencia de los recientes JJ.OO., los responsables de la cita paralímpica decidieron levantar la prohibición a rusos y bielorrusos de compitir bajo su propia bandera, lo que enfureció a la delegación ucraniana y a otros países.

"Esta decisión nos permite centrarnos en las próximas competiciones y expresar respetuosamente nuestra solidaridad con la delegación ucraniana", afirmó este martes la DBS en un comunicado. El equipo alemán participará según lo previsto en las grabaciones previas a la ceremonia de inauguración, según indicó esa nota de prensa. En cambio, Ucrania y Estonia boicotearán por completo la Ceremonia de Apertura.