Andrew Parsons: "Kirsty Coventry es una buena noticia para el Movimiento Paralímpico"

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, tiene claro que deben "aprovechar este momento" generado por el éxito de los Juegos de París y que deben "trabajar para mantener el interés" del deporte para personas con discapacidad, mientras que calificó de "buena noticia" el nombramiento de Kirsty Coventry como nueva presidenta del COI y aseguró que no está preocupado por el de Donald Trump en los Estados Unidos.

Parsons se encuentra en Madrid presidiendo la Junta de Gobierno de su organismo y aprovechó esta estancia para atender a los medios españoles y repasar temas de actualidad como la llegada de Kirsty Coventry a la presidencia del COI, la figura de Donald Trump, su reelección o retos futuros del movimiento.

"Es un placer estar en España, y particularmente en Madrid con el Comité Paralímpico Español, un comité muy influyente y que tiene una participación importante dentro del Movimiento Paralímpico de una manera general, con miembros como Miguel Sagarra, Enrique Pérez o Juan Palau, gente que ha hecho historia en este movimiento", remarcó.

El brasileño ya estuvo en España el pasado mes de diciembre y ahora vuelve, un periodo donde "lo más importante probablemente" haya sido el evento para la cuenta atrás definitiva para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo del año que viene para el que "las cosas marchan bien con el Comité Organizador".

También ha tenido tiempo antes de aterrizar en la capital de participar en una cumbre en Berlín para hablar de discapacidad porque su movimiento está "cada vez más cercano al movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad, no solamente del deporte", el cual "puede ser una herramienta importante, principalmente con la visibilidad de los Juegos".

Parsons está satisfecho por los "números increíbles" en difusión televisiva que ha dejado Paris 2024. "El número de horas consumidas por parte de la gente alrededor del mundo es brutal, estamos en un momento muy positivo", reconoció el mandatario.

En este sentido, el presidente del CPI no esconde la dificultad de mantener el interés por el deporte para las personas con discapacidad entre cada edición de los Juegos y el hacer que los eventos entre ambas "sean más relevantes y más atractivos al público". "Hay que aprovechar estos números de París, tenemos que aprovechar este momento", demandó.

"Tenemos que trabajar con nuestros comités nacionales para que aprovechen también sus mercados locales para mantener este nivel de interés. He estado esta semana en los Balcanes y París aún repercute. He hablado con autoridades que no conocían tanto los Juegos Paralímpicos y tras los de París están apoyando más a sus comités. Es trabajar todo el día e intentar hacer con que los Juegos no sean el único momento a cada cuatro años porque los de Invierno no es sólo que son más pequeños, es que hay una parte grande del mundo que no participa", agregó.

"QUEREMOS CAMBIAR LA AMÉRICA DE AYER Y DE HOY"

Parsons celebró la llegada de la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry a la presidencia del COI, "el socio más importante" del CPI. "Kirsty es un mensaje muy importante del Movimiento Olímpico para el mundo. Una mujer africana, campeona olímpica, joven, es más joven que yo", consideró con una sonrisa. "Creo que tenemos muy buena relación. La conozco desde hace muchos años y siempre tuvimos una relación muy buena. Durante la campaña hablamos bastante, acerca de qué esperamos de ella y lo que ella imagina el futuro de la relación de las dos organizaciones, pero de los dos movimientos también", añadió.

El dirigente sabe que la exnadadora tiene delante "un reto increíble". "Es muy joven y el COI es una organización que no solamente es deportiva, es política también y maneja un negocio de billones de dólares. Le deseo suerte, estaremos juntos ahí porque somos parte de la familia del deporte. Fue una buena noticia para el Movimiento Paralímpico", expresó el dirigente.

Una de los temas que hablará con Coventry es la posibilidad de abrir más deportes para el programa paralímpico, un acuerdo que "va hasta 2032" con los Juegos de Brisbane. "Este es precisamente el momento de empezar a hablar del futuro de este acuerdo, que es mucho más grande porque define toda nuestra relación con el COI", puntualizó.

En cuanto a la figura de Donald Trump y la posibilidad de que emprenda recortes para las personas con discapacidad de cara a Los Ángeles 2028, recordó que en su primera etapa como presidente de los Estados Unidos apoyó la candidatura de Los Ángeles 2028 "de una manera muy decisiva". "Para nosotros el éxito de los Juegos es lo más importante. Claro que la gente tiene miedo por muchos temas, pero vemos los Juegos como una oportunidad para llevar más información y trabajar mejor la diversidad y la inclusión en la sociedad americana de manera general", recalcó.

"En la Clausura de París ya dije que queremos cambiar la América de hoy y de ayer, y es lo que vamos a seguir haciendo. No tengo miedo, pienso que Trump es un aficionado del deporte también y no creo que vaya a tomar medidas en contra del interés del comité organizador, el COI o el CPI", manifestó el brasileño.

Trump ha sido también muy agresivo sobre la participación de los deportistas transgénero, un tema que en el caso del CPI "lo deciden las federaciones internacionales" porque cada deporte es "diferente". "No vamos a poner una medida general para Juegos, cada deporte tiene que buscar su respuesta y nosotros queremos que sea algo basado en ciencia, que no sea por la opinión personal del presidente de una federación", advirtió.

"QUIERO TERMINAR MUCHAS COSAS"

Parsons reiteró que, al tener su sede en Alemania, se deben regir por su legislación a la hora de decidir si en Milán-Cortina d'Ampezzo habrá deportistas rusos y bielorrusos, sancionados por la invasión de Ucrania. "No lo sabremos hasta finales de septiembre", señaló, detallando que "hay tres caminos" que son retirar la suspensión, mantener la parcial y que puedan competir como neutrales o una total.

La invasión a Ucrania es una de las tensas situaciones geopolíticas que están azotando el mundo en la actualidad y el brasileño saben que para tratar con ellas, como presidente del CPI, deben "seguir" sus estatutos. Pero, como "Andrew Parsons", lamenta lo que está sucediendo. "Ya son tres años de una guerra en un país y la gente sufre, no los líderes mundiales, y mucha gente con discapacidad. Como Andrew, eso me duele el corazón, ver que la Humanidad es tan estúpida. Con esto de la pandemia no aprendimos nada y el mundo camina un poco al revés", opinó.

"He estado esta semana en Sarajevo y 30 años después del conflicto, se siente. Si el de Ucrania termina mañana, se sentirá por los próximos 30 o 40 años, hay una generación, o más de una, que estará marcada. Me decepciona como ser humano que nuestra especie no sea capaz de encontrar otra manera de solucionar estos temas, deberíamos haber aprendido un poco", sentenció.

Finalmente, sobre si se presentará a un nuevo mandato cuando acabe este año el actual, confesó que será "muy difícil" que no se presente porque "hay muchas cosas" que quiere "terminar". Todavía debe afrontar "dos o tres meses de negociaciones y de mucha charla con muchos miembros del comité" en un proceso diferente al del COI, porque en este caso no son "miembros individuales sino organizaciones".

De salir elegido, desarrollaría su último mandato y se tendría que ir en 2029. "Eso hace también que la elección para vicepresidente sea también muy atractiva porque habrá mucha gente ya pensando en el futuro que pueda postularse. Con los nuevos estatutos, por primera vez vamos a tener una vicepresidenta mujer y hay también un número mínimo de mujeres para el Comité Ejecutivo donde vamos a tener por lo menos cuatro", indicó.