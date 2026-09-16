Los Ángeles 2028 puede generar hasta 40.000 millones de dólares y más de 200.000 puestos de trabajo

Archivo - Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, ondea la bandera olimpica en la Ceremonia de Clausura de París 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que acogerá la estadounidense Los Ángeles en 2028 están preparados para impulsar el empleo, beneficiar el crecimiento empresarial y revitalizar las comunidades del área metropolitana de la ciudad, según el estudio de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC).

Este análisis estima que la planificación, la preparación y la organización del evento podrían generar entre 20.500 y 40.600 millones de dólares en actividad económica y sustentar entre 126.000 y 224.000 empleos en todo el área metropolitana de Los Ángeles.

El estudio, realizado por el Instituto de Economía Aplicada de LAEDC y encargado por LA28, ofrece una evaluación exhaustiva de las repercusiones económicas y fiscales asociadas a los Juegos durante el periodo plurianual que culmina en 2028 inclusive.

"La magnitud y el alcance de la actividad económica asociada a los Juegos de 2028 son significativos, incluso desde una perspectiva conservadora. Nuestro análisis muestra un impacto que se extiende a toda la economía regional, desde la creación de empleo y los ingresos laborales hasta las empresas locales, el gasto de los visitantes y la inversión a largo plazo", apuntó Stephen Cheung, presidente y director ejecutivo de LAEDC en un comunicado de este martes del comité organizador.

Para este, "el impacto de los Juegos LA28 se sentirá mucho más allá del momento en que se entregue la última medalla". "Este estudio demuestra la enorme oportunidad que tenemos para apoyar el empleo, impulsar las empresas locales y fomentar inversiones que fortalezcan las comunidades de Los Ángeles. Estamos enfocados en aprovechar al máximo este momento y construir un legado que beneficie a los angelinos por generaciones", afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28.

El estudio analiza cinco fuentes principales de actividad económica asociadas a los Juegos como son los gastos operativos, los gastos de transporte y seguridad relacionados con los Juegos, la inversión de capital, los gastos de visitantes no residentes, y los gastos de las partes interesadas de los Juegos que reciben financiación independiente.

Otros hallazgos clave del estudio son los beneficios a largo plazo para la infraestructura ya que la inversión de capital relacionada con los Juegos representa la mayor fuente de impacto económico estimado. De hecho, recalca que se han acelerado o emprendido inversiones por un valor aproximado de 8.350 millones de dólares en transporte, aeropuertos, movilidad, accesibilidad y mejoras en las sedes en relación con los Juegos.

También subraya los miles de millones en ingresos fiscales, estimando que la actividad económica asociada con el evento generará aproximadamente entre 5.100 y 5.900 millones de dólares en ingresos fiscales combinados a nivel federal, estatal y local en todo el área metropolitana de Los Ángeles, e igualmente remarca las oportunidades para empresas locales y pequeñas, y el impacto del turismo ya que se espera que los Juegos atraigan a alrededor de dos millones de visitantes al área metropolitana de Los Ángeles, generando aproximadamente entre 1.600 y 4.300 millones de dólares en gasto turístico directo solo en el condado de la ciudad.