Blanco: "El COE tiene derecho a reformar sus Estatutos para protegerse"

Publicado 11/04/2019 13:55:54 CET

"Bolt o Phelps no pueden ser presidentes del COI, somos un Comité Olímpico modelo"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha defendido que su organismo "tiene todo el derecho" a reformar sus Estatutos para ser elegible como presidente "para protegerse", se ha preguntado "cómo se puede pensar que se hace una norma para ir en contra de alguien", y subrayó que espera poder "cumplir" su palabra de no presentarse a la reelección.

"El COE ha reformado sus estatutos para protegerse. Una asociación privada tiene todo el derecho y la obligación de regular sus normas. Hay una comisión jurídica presidida por Marcos Rioja y formada por diez abogados propuestos por diez federaciones españolas independientes. ¿Alguien puede pensar que esa comisión evalúe quién puede ser el próximo presidente y en función de eso saque una norma?", se preguntó Blanco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

El presidente respondió así a las acusaciones de que la reforma de estatutos que está ultimando el COE, cuyo plazo para las enmiendas finaliza este jueves y que se votará en la Asamblea del próximo 29 de mayo, que modifica las condiciones para poder optar a la presidencia en las elecciones en el primer semestre de 2021.

"¿Alguien ha cuestionado que el COE no defienda a los deportistas? Somos un Comité Olímpico modelo y no puede ser que se cuestione desde dentro. Bolt o Phelps no pueden ser presidentes del COI porque para serlo tienen que estar en ese momento en la Asamblea. ¿Cómo se puede pensar que se hace una norma para ir en contra del alguien? Seamos serios y seamos justos. No hay un comité olímpico que tenga 20 deportistas", reclamó.

Además, Blanco no cerró completamente la puerta a su continuidad en el cargo cuando expire su cuarto mandato. "Cuando me presenté la última vez dije que era mi último periodo y espero poder cumplir la palabra, pero en este momento no toca hablar del COE, toca hablar de Tokyo 2020. Después de los Juegos habrá elecciones en todas las federaciones y en 2021 será el momento de hablar del futuro del COE. En el futuro vendrá otra gente que lo hará mejor que yo", reflexionó.

En cuanto a su futuro una vez abandone la presidencia del COE, Blanco, de 68 años, descartó con rotundidad saltar a la política. "Yo nunca entraré en política, jamás. Yo creo en los políticos, es difícil decir eso ahora mismo. Mi política es defender a España a través del deporte, sin colores políticos", aclaró.

En cuanto a su balance al frente del COE, organismo que preside desde hace 14 años, el orensano defendió que su "gran preocupación son los deportistas" y añadió que eso "no es una palabra, es un hecho", tres días después de presentar la Oficina de la Atención al Deportista (OAD) en la sede COE.

En este sentido, expuso las iniciativas que está desarrollando el organismo como "el mejor Máster de algo rendimiento deportivo de España", con 27 ediciones y 2.300 alumnos; los 3.585 deportistas becados por un importe total de 2,3 millones de euros; los 170 deportistas mayores de 25 años que han podido entrar en la universidad; o los 2.875.000 euros de ayudas a las federaciones; o los 82 contratos que el COE ha realizado a deportistas para trabajar en sus proyectos.