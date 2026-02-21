La Casa Real destaca el "excelente trabajo en equipo" de Oriol Cardona y Ana Alonso

Oriol Cardona y Ana Alonso con su medalla de bronce del relevo mixto de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 - Europa Press/Contacto/Hu Huhu

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de S.M. El Rey ha felicitado a los esquiadores españoles Oriol Cardona y Ana Alonso por su medalla de bronce en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que demuestra que son "excelentes en el trabajo en equipo".

"¡Bronce en relevos mixtos de skimo para Oriol Cardonaa y Ana Alonso en Milán-Cortina 2026! Después del oro y el bronce en sprint individual, también sois excelentes en el trabajo en equipo. ¡Enhorabuena, campeones!", escribió en la red social X.

Se trata de la tercera medalla para España en esta cita olímpica, la segunda tanto para Cardona como para Alonso. La andaluza conquistó el bronce en la prueba femenina de esprint celebrada el pasado jueves, solo unos minutos antes de que el catalán se colgase un histórico oro en la prueba masculina, con la que emulaba la hazaña dorada de Paquito Fernández Ochoa en 1972.