Castellet: "Era un día complicado y no me he adaptado a las condiciones"

La 'rider' española Queralt Castellet en la final de 'halfpipe' de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 - NACHO CASARES/COE
BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La 'rider' española Queralt Castellet ha asegurado este jueves tras ser décima en la final de 'halfpipe' de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 que ha sido "un día complicado" y que no logró adaptarse a unas condiciones muy diferentes a las de la jornada clasificatoria, lo que le impidió planchar una ronda completa y pelear por el diploma olímpico.
"Hoy era un día complicado. Estoy contenta porque venía con una ronda competitiva, aunque no he podido desarrollarla, ya que recepcionaba todos los trucos muy arriba. La primera y segunda ronda me caía y tocaba en el copping, eso quita mucha confianza", explicó en declaraciones facilitadas por la federación tras la final.
"Cuando estás en el aire, te da la sensación de que te sales del pipe y eso da respeto. No me he adaptado a las condiciones y no he podido aprovechar ninguna de las tres rondas", añadió en este sentido.
La medallista de plata en Pekín 2022 rozó al menos el diploma olímpico en su tercera y última bajada, en la que iba camino de una puntuación superior a los 80 puntos -registros que daban acceso a los puestos de honor- hasta que no pudo estabilizar la tabla en la recepción final y se fue al suelo, cerrando su participación en la décima posición.
Sobre ese último intento, Castellet detalló que el primer truco ya no le ha salido bien. "No me ha dado tiempo para prepararme bien para el segundo y ejecutarlo, por lo que no iba ya al 100% de lo que yo quería hacer en esta ronda", aclaró.
En una final marcada por la luz artificial y una nieve diferente a la del día anterior, con fuerte nevadas, factores que también afectaron a otras favoritas, la catalana no pudo completar ninguna de sus tres rondas pese a mostrar en la clasificatoria un nivel que invitaba a pensar en la lucha por las medallas, quedándose finalmente fuera del diploma olímpico en Milán-Cortina.