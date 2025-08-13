'Chevi' Guzmán logra su segunda medalla de oro en los Juegos Mundiales

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Sebastián 'Chevi' Guzmán logró este miércoles en la prueba de 100 metros de Patinaje de Velocidad su segunda medalla de oro, además con récord del mundo, en los Juegos Mundiales que se están disputando en Chengdú (China), en una jornada sin más preseas para deportistas nacionales.

El velocista español se impuso en la final de la prueba de 100 metros de Patinaje de Velocidad batiendo su propio récord mundial al parar el crono en 9.530 segundos, por delante del italiano Vincenzo Maiorca, segundo, y el alemán Ron Pucklitzsch, tercero.

Con esta victoria, Guzmán da a España el tercer oro del patinaje en estos Juegos Mundiales, después de los logrados este martes por él mismo, en la vuelta a sprint, y por Patxi Peula, en la prueba de 10.000 metros.

También en Patinaje de Velocidad, la española Luisa González finalizó su participación en el decimotercer puesto de la prueba de 100 metros, después de cruzar en el último lugar su serie en la ronda preliminar.

Finalmente, la española Stefy Navarro, plata en el Mundial disputado en Tokio (Japón) en 2022, finalizó este miércoles en la sexta plaza de la final de la modalidad de speed en parkour con una puntuación de 19.0, a solo 1.6 de las medallas.