'Chevi' Guzmán suma dos oros más en Patinaje de Velocidad en los Juegos Mundiales

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El velocista vigués Sebastián 'Chevi' Guzmán logró este jueves dos medallas de oro más, para sumar un total de cuatro, en pruebas de Patinaje de Velocidad de los Juegos Mundiales, que se están celebrando en Chengdú (China).

El patinador español es uno de los nombres propios de los Juegos Mundiales al poseer ya cuatro preseas de oro para confirmar su dominio en este deporte durante la celebración del evento. En esta ocasión, se impuso en las finales de las pruebas de 500m Sprint 500 y en el 200m Time Trial, medallas que suma a las logradas ya en 100m Sprint -con récord del mundo- y en Vuelta masculina.

También en Patinaje de Velocidad, Patxi Peula, que ya posee un oro en estos Juegos Mundiales, rozó la medalla en la prueba de 5.000m, terminando la final en el cuarto puesto. Mientras que Luisa González, finalmente, no compitió en el 200m Time Trial.

En otras disciplinas, el español Javier Martín finalizó en decimoquinto lugar en Duatlón y, en Powerlifting, Iván Campano fue sexto en la final de peso ligero.