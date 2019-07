COE y la ONU unen sus fuerzas para concienciar sobre la Agenda 2030 y los ODS

Publicado 25/07/2019 16:40:19 CET

MÁLAGA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y el Instituto de las Naciones Unidas (ONU) para la Formación Profesional y la Investigación han rubricado este jueves en Málaga un Memorando de Entendimiento para colaborar en la concienciación sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El acuerdo por tres años lo han firmado el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el director de la división de personas e Inclusión Social y director de la Red Global de Cifal de Unitar, Alex Mejía, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga.

El acuerdo tiene como objetivo proporcionar un marco de cooperación dentro del cual las partes pueden desarrollar e implementar actividades.

Han precisado que centrarán sus esfuerzos en la sensibilización sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a través de campañas de concienciación ciudadana y promoviendo el uso de productos biodegradables y sostenibles.

Además, el COE contribuirá a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el territorio español y es socio desde octubre de 2017 de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU.

Álex Mejía destacó la importancia del acuerdo con el COE por la urgencia de llevar a cabo medidas por las secuelas del cambio climático. "Esto no funciona si cada uno de nosotros no hace algo. El cambio climático es una realidad. Esos calores de antaño cada vez son peores hoy. No basta con quejarse, analizar o debatir. Hay que hacer. Si no hay capacidad, no hay desarrollo. El deporte es el futuro de los pueblos y debe ser la prioridad absoluta de una sociedad", indicó Mejía.

Por su parte, Alejandro Blanco destacó que este día será "muy importante" para el futuro del deporte y la sociedad. "Vivimos en un país con una gente maravillosa que, en determinados aspectos, es un poco complicado. Todas las campañas que hagamos a favor del deporte tienen que beneficiarle. El deporte es mucho más que el resultado. Campañas de educación en valores, en alimentación, hábitos saludables y campañas de sostenibilidad tienen que ser el futuro para crear una nueva sociedad", comentó.

El director de Cifal Málaga, Julio Andrade, resaltó la importancia de un "acuerdo histórico" entre Naciones Unidas y el Comité Olímpico Español. "Los daños que producen los plásticos están impactando a muchas personas. En esta alianza que se firma está el compromiso de una empresa internacional, Tetrapac, y nos permite obtener un envase no solo cien por cien reciclable sino que, a partir de septiembre, es más del 95 por ciento biodegradable. Hay muchos elementos innovadores como la caña de azúcar en su tapón. Hay cero plásticos. Se recicla más en el Hemisferio Norte y casi nada en el Hemisferio Sur. Se habla de que hay una isla de plástico cerca de las costas de Japón que tiene un tamaño similar al de un tercio de Europa. Es un problema que se debe resolver", deseó.

El COE sigue las estrategias de la Oficina contra el Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y es miembro del Equipo de Trabajo de Sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional (COI), junto con 14 países, para el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad del CIO recogida en la Agenda 2020 del COI.