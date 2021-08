Dani Ceballos: "He trabajado duro para volver a jugar, pero no ha podido ser"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española olímpica de fútbol Dani Ceballos será baja este sábado (13.30, hora peninsular española) en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio que mide a España contra Brasil, debido a que no ha podido recuperarse de su lesión.

El centrocampista del Real Madrid, que se lesionó frente a Egipto en la primera jornada de la fase de grupos, ha explicado en su cuenta de Twitter que tendrá que ayudar al grupo de otra manera. "He trabajado duro y de la mano de este increíble cuerpo médico para poder volver a jugar en este torneo que tanta ilusión me hace, pero no ha podido ser", indicó.

"Toca ayudar al equipo de manera diferente. Vamos a por el oro. Gracias a todo el mundo", escribió Ceballos, que se perderá una final en la que España busca el segundo oro olímpico de su historia tras el que conquistó en Barcelona en 1992.