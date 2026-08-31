España se queda a las puertas de cuatro oros en Taranto 2026 en tenis, gimnasia e hípica

El equipo femenino de gimnasia artística con su medalla de plata en los Juegos Mediterráneos 2026 - NACHO CASARES

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presente en los Juegos Mediterráneos que se están disputando en Taranto (Italia) sumó más medallas en la jornada de este domingo, una botín que pudo tener mejor color porque fueron cuatro platas en tenis, gimnasia artística e hípica.

En tenis, se escaparon dos oros en las modalidades de dobles masculinos y dobles mixtos. Alejandro Martí y Alejo Sánchez cayeron 6-4, 7-5 ante los marroquíes Yassine Dlimi y Younes Lalami, y el propio Sánchez junto a Lucía Cortez no pudieron con los italianos Vittoria Paganetti y Filippo Romano (6-4, 6-2). Lucía Cortez y Marina García perdieron el bronce en el dobles femenino.

Otra plata llegó en la gimnasia artística donde el equipo femenino formado por Alba Petisco, Leire Escauriaza, Marina Escudero, Erika Guindel y Aitana Pacheco, además de Carlota Armenta que no compitió, terminó segunda en el concurso general con 155.900 puntos por los 157.750 de Italia.

Finalmente, en el salto de obstáculos de la hípica, España también acabó en la segunda posición en la competición por equipos donde Carlos Bosch, Alex Codina, Peio Elorduy y Bautista Rodríguez sólo fueron superados por Francia.

Con estos nuevos éxitos, España suma ya 57 metales en estos Juegos Mediterráneos, 12 de oro, 21 de plata y 24 de bronce, que la posicionan en la quinta plaza general del medallero de un evento dominado por la anfitriona Italia con 147 preseas.