Archivo - Fundación Trinidad Alfonso y COE formarán en el alto rendimiento en Valencia, Castellón y Elche. - FTA - Archivo

VALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español (COE) han puesto en marcha un programa conjunto de tres jornadas de formación dirigidas a entrenadores y profesionales vinculados al deporte de alto rendimiento en la Comunidad Valenciana.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar conocimiento, experiencias y herramientas de utilidad para los profesionales que acompañan a los deportistas en las distintas etapas de su carrera, contribuyendo así a la mejora continua y a la formación de quienes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del deporte.

El programa contempla tres jornadas que recorren diferentes puntos de la Comunidad Valenciana y abordarán algunas cuestiones de especial relevancia para el entorno del alto rendimiento.

La primera de ellas, celebrada el pasado 9 de mayo en el Complejo Deportivo-Cultural Petxina de Valencia, estuvo dedicada a la programación del entrenamiento y reunió a cerca de 300 personas. La sesión contó con la participación de reconocidos especialistas nacionales en ciencias de la actividad física y del deporte y fue moderada por Ricardo Leiva, director de Deportes del COE.

La segunda jornada tendrá lugar el 3 de octubre en la Universitat Jaume I de Castellón y estará centrada en el control de la ansiedad en el deporte, con especial atención a la incidencia de la ansiedad tanto en deportistas como en entrenadores y al papel que desempeñan estos últimos y sus equipos de trabajo en su gestión.

La jornada contará con la participación de Obdulia Tejón López, psicóloga deportiva de deportistas de Alto Rendimiento y Alto Nivel y profesional de la Unidad de Psicología del Centro de Medicina del Deporte del CAR de Madrid entre 2015 y 2024, y del doctor Ricardo de la Vega Marcos, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de Psicología de la Federación Española de Baloncesto.

La tercera jornada se celebrará en Elche, en una fecha todavía por determinar, y abordará otra cuestión fundamental en la trayectoria de los deportistas: la adaptación al mundo laboral una vez finalizada la competición.

De esta manera, el programa ampliará su mirada más allá del propio rendimiento deportivo para abordar también la preparación de los deportistas ante una nueva etapa de su vida profesional.

Con este programa, la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español refuerzan su compromiso con la formación y el acompañamiento de los profesionales y deportistas, generando espacios de conocimiento y reflexión y acercando a la Comunidad Valenciana la experiencia de especialistas vinculados al alto rendimiento deportivo.

"Para nosotros, apoyar al deporte es también estar al lado de las personas que hacen posible que nuestros deportistas sigan creciendo. Muchas veces hablamos de los resultados y de los deportistas, pero detrás de ellos hay entrenadores y profesionales que tienen un papel fundamental", explicó Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

Gómez añadió que, con estas jornadas, la Fundación Trinidad Alfonso y el COE quieren aportarles herramientas, conocimiento y nuevos puntos de vista que puedan aplicar en su día a día. "Hacerlo de la mano del COE es una garantía. Es una institución que conoce como pocas el alto rendimiento y que tiene acceso a profesionales y expertos de primer nivel. Para la Fundación es muy importante poder contar con un colaborador como el Comité Olímpico Español y conseguir que todo ese conocimiento llegue a los entrenadores y profesionales de nuestra Comunitat. Creo que es una colaboración que tiene mucho sentido y que queremos seguir desarrollando en el futuro", señaló.

Para el presidente del COE, Alejandro Blanco, la formación y el conocimiento son "pilares esenciales" para seguir fortaleciendo el deporte español. "Esta alianza nos permite poner la experiencia de especialistas de primer nivel al servicio de quienes trabajan cada día junto a nuestros deportistas y ofrecerles herramientas que puedan aplicar directamente en su labor. El carácter itinerante de estas jornadas permitirá ampliar el alcance de la iniciativa y consolidar una colaboración entre el COE y la Fundación Trinidad Alfonso que nace de una visión compartida del deporte y de su futuro", manifestó Alejandro Blanco.