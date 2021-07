Gabriel Escobar y Enmanuel Reyes, listos para pelear por el oro en el boxeo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gabriel Escobar y Enmanuel Reyes, dos de los tres representantes del boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio, dejaron clara este viernes que acuden con máxima motivación para subir al podio en sus respectivas categorías del peso mosca y semipesado.

"Ya sólo nos queda ajustar el peso, ponernos los guantes, subir al 'ring' y tirar golpes", señaló Escobar este viernes en rueda de prensa. "El mensaje de Rafa (Lozano, seleccionador) es que tengamos confianza. Ya hemos ganado a gente 'rankeada' entre los mejores del mundo. Estamos entrenados y preparados para ganar a cualquiera", añadió.

El de Leganés recordó que el aplazamiento le vino "bien" porque cuando había logrado la clasificación para Tokio restaba muy poco para los Juegos. "Tuve un año más para prepararme a tope", indicó el madrileño. "Los Juegos son todo con lo que un deportista sueña y por lo que todo deportista lucha. Ahora, a cumplir con el objetivo más grande", sentenció.

Por su parte, Enmanuel Reyes quitó hierro al posible cuadro duro que le ha tocado. "Es el mejor que tengo, estoy en el lado de grandes boxeadores, pero tengo respeto por mí, yo soy un peligro para ellos y ellos para mí", aseveró.

"Estamos bien preparados y hemos hecho todas las cosas bien, física y mentalmente. La confianza la tenemos, ahora tenemos que ir a buscar esa medalla. Estamos concentrados en ganar el oro que para lo que venimos", añadió el hispano-cubano, que tiene claro que esta cita "es lo máximo para un deportista".

Además, el púgil no olvida lo que ha supuesto a nivel personal llegar a ser olímpico. "El camino es duro, pero todo en la vida tiene su camino duro. He llegado con sacrificio y esfuerzo, miro hacia atrás y lo que pasé no fue en vano. Ahora estamos en unos Juegos y vamos a conquistar el oro y poner alto la bandera de España", sentenció.