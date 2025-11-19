El gobierno alemán apoya la candidatura del país para albergar unos Juegos Olímpicos

BERLÍN 19 Nov. (dpa/EP) -

El gobierno alemán reiteró este miércoles su apoyo a la candidatura del país para albergar unos Juegos Olímpicos, con fecha sin determinar, mediante un documento aprobado en Berlín, la capital del país, por el gabinete de coalición conformado por conservadores y socialdemócratas.

El 'Acuerdo político sobre la candidatura alemana para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos' se ha llevado a cabo entre la Confederación Olímpica Alemana del Deporte (DOSB), las ciudades candidatas (Berlín, Múnich, Hamburgo y la región Rin-Ruhr), y el gobierno del país. La fecha prevista para que lo rubrique el canciller Friedrich Merz es el próximo jueves 4 de diciembre.

El acuerdo tiene el objetivo de documentar el compromiso conjunto del deporte y la política con el proceso de candidatura y la unidad de Alemania frente al Comité Olímpico Internacional (COI). Asimismo, esa candidatura se reconoce como una tarea nacional.

La DOSB quiere determinar en otoño del año 2026 la sede alemana para albergar los Juegos Olímpicos de verano. El mecanismo de selección para la celebración de las ediciones de 2036, 2040 o 2044 lo determinará la asamblea general de la Confederación Olímpica del país el 6 de diciembre en la ciudad de Fráncfort.

A finales del mes pasado, Múnich se pronunció a favor de los Juegos Olímpicos, en una votación ciudadana con una mayoría del 66,4%. En Berlín no habrá referéndum, mientras que Hamburgo y la región del Rin-Ruhr, así como Kiel, como posible sede de las competiciones de vela, tienen previsto celebrar votaciones en 2026.