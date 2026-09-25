El Gobierno alemán cree que unos Juegos en 2040 "serían una oportunidad" para "enviar un mensaje" por la reunificación

Archivo - Anillos olímpicos en Paris 2024. - Marcus Brandt/dpa - Archivo

BERLÍN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Deportes alemán, Ronald Rauhe, expresó que acogería con agrado una candidatura alemana para los Juegos Olímpicos de 2040, ya que ese año se cumpliría el 50 aniversario de la reunificación del país europeo, por lo que "sería una gran oportunidad para enviar un mensaje que, además, esté en consonancia con los valores olímpicos" y fortalecer "toda Alemania".

"En 2040 se cumplirá el 50 aniversario de la reunificación. Sería una gran oportunidad para enviar un mensaje que, además, esté en consonancia con los valores de los Juegos Olímpicos", declaró Rauhe a la dpa antes de la votación decisiva de este sábado, cuando la asamblea de la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) elija la candidatura entre Múnich y Colonia/Rin-Ruhr, así como si es para 2036, 2040 ó 2044.

Para el ministro, 2040 sería su "fecha preferida". "Esto tiene que ver con el hecho de que soy un niño de Berlín. De niño, viví en primera persona lo que le sucede a la gente cuando cae un muro, cuando las personas vuelven a unirse, cuando dos grupos de población que habían estado separados vuelven a formar una comunidad", explicó.

"Sin embargo, hay una cosa que importa por encima de todo: traer de vuelta a nuestro país los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Da igual cuándo", apuntó Rauhe, expiragüista y doble campeón olímpico en 2004 y 2021.

El ministro relató que "es positivo que Alemania Oriental también desempeñe un papel importante" en la candidatura. "Pero también se trata de crear unos Juegos lo más compactos posible para los deportistas. El COI también tiene esto en cuenta", afirmó.

Rauhe, que a principios de septiembre sucedió a Christiane Schenderlein como ministro de Deportes, cree que el DOSB elegirá a la candidatura con mejores perspectivas en el ámbito internacional y que quien pierda la votación deberá respaldar al ganador.

"La decisión al respecto la toma el mundo del deporte, y supongo que lo hará con gran responsabilidad. No se trata solo de presentar a la región candidata bajo la mejor luz posible, sino de mucho más. Queremos impulsar proyectos y nuevos avances en el ámbito del deporte y las infraestructuras deportivas en todo el país. Mi preocupación es que fortalezcamos no solo una región, sino toda Alemania y el deporte alemán", zanjó Rauhe.