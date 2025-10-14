La infanta Elena deja la presidencia de honor del Comité Paralímpico Español

Archivo - La infanta Elena en un acto de los Juegos Paralímpicos de Paris 2024 como presidenta de honor del Comité Paralímpico Español - MHELSING - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La infanta doña Elena deja la Presidencia de Honor del Comité Paralímpico Español (CPE) tras 30 años en ese puesto, desde que ocupó el cargo con el nacimiento del comité en 1995, tras los cambios en la cúpula directiva de la institución.

El CPE asegura en un comunicado que la decisión de la infanta se "está ligada" a los cambios registrados en el CPE, con la sustitución del presidente anterior, Miguel Carballeda, por Alberto Durán, y del exdirector general, Alberto Jofre, por Francisco Botía, entre otras modificaciones.

Desde la creación del CPE, la infanta Elena había acompañado al equipo español en todos los Juegos Paralímpicos así como en las reuniones de la Asamblea General y en numerosos eventos de apoyo al CPE, ejerciendo un "papel clave" en la difusión del deporte de personas con discapacidad.

El presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, ha trasladado a doña Elena su "más profundo agradecimiento" por su "apoyo, cariño y entrega" en estas tres décadas.

"Ha sido la aficionada número uno de los deportistas paralímpicos y ha servido de palanca para darle un impulso de un valor incalculable al movimiento paralímpico español", valoró Durán.