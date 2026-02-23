Lindsey Vonn da las gracias al médico que "salvó" su pierna de la amputación

Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero tras su fuerte accidente durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 23 Feb. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn agradeció al Doctor Tom Hackett el que le salvase de la amputación la pierna que se dañó gravemente durante su fuerte accidente durante el descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputaron en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

En un vídeo publicado este lunes en su perfil oficial de 'Instagram', la deportista confirmó que ha salido del hospital y detalló la gravedad de la lesión que sufrió en la prueba del pasado 8 de febrero. Así, indicó que el traumatismo del accidente le provocó un síndrome compartimental en la pierna, que consiste en una acumulación excesiva de presión dentro de un músculo debido a una hemorragia o inflamación.

Esta alta presión restringe el flujo sanguíneo y puede provocar lesiones permanentes si no se trata rápidamente. "Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo hay demasiada sangre, se atasca y básicamente lo aplasta todo", explicó Vonn.

"Y el Doctor Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran. La abrió, por así decirlo, para que respirara, y me salvó", afirmó la norteamericana, que señaló que el médico, que trabaja para ella y para el equipo de Estados Unidos, sólo estaba en Cortina d'Ampezzo porque ella competía tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda poco antes de los Juegos Olímpicos.

"Siempre digo que todo sucede por una razón, pero si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior, que de todos modos se habría roto con esta caída, Tom no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna", remarcó.

Con todo, Vonn celebró que "por fin" ha salido del hospital y que se encuentra "lo suficientemente bien" como para trasladarse a un hotel en Colorado. La esquiadora está "muy inmovilizada" y por este motivo estará en silla de ruedas durante un tiempo porque también se rompió el tobillo derecho.

"No puedo expresar lo doloroso que ha sido. Ha sido muy duro y, desde luego, no es así como quería terminar mis Juegos Olímpicos. Va a ser un camino largo, pero yo siempre lucho. Seguiré adelante, sin arrepentimientos", sentenció la campeona olímpica en descenso en 2010 en Vancouver (Canadá).