Lozano: "Es muy positivo que el COI haya escuchado a los deportistas"

"¿La Liga? Estamos en otras cosas; sueño con pensar en reanudar la actividad deportiva, pero ese día aún no ha llegado"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, subrayó que es "muy positivo" que el Comité Olímpico Internacional (COI) haya escuchado a los deportistas, y se mostró convencida del aplazamiento de los Juegos de Tokyo 2020 al próximo otoño, 2021 o 2022 por la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Es muy positivo que el COI haya escuchado a los deportistas. La realidad es que deportistas y federaciones habían pedido el aplazamiento de los Juegos. Lo que dice el comunicado, entre líneas, es que está claro que se aplazan. No saben en qué fecha, pero sí que no van a ser cuando estaba previsto", dijo en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, la presidenta del Consejo señaló que el siguiente paso es pedir al COI que la decisión sobre la fecha definitiva de los Juegos "se tome lo más pronto posible". "Porque es cierto que ha quitado presión a los deportistas al anunciar, sin hacerlo, que no van a ser el 24 de julio, pero sigue planeando una incertidumbre enorme sobre la fecha", señaló.

Acerca de cuál es el calendario ideal para el aplazamiento, el otoño de 2020 o retrasarlos a 2021 ó 2022, Irene Lozano manifestó que las tres fechas tienen sus argumentos a favor y en contra. "Para una correcta planificación de los deportistas es necesario saber cuando antes la fecha. En este momento, el mundo entero, porque hay 160 países donde está presente el virus, tiene como prioridad absoluta el combate contra la pandemia. Es verdad que estamos en distintos momentos, pero, de una forma u otra, todo el mundo están conjurado en este esfuerzo", resaltó.

No obstante, la secretaria de Estado para el Deporte recalcó la importancia de que el COI haya elevado como prioridad la cuestión de la salud pública. "No le corresponde al CSD establecer la fecha. Admito que, en estos momentos, no es una decición fácil. Es equiparable a las que está tomando el Gobierno español y los europeos, el Banco Central Europeo, ...", comparó.

A su juicio, celebrar los Juegos en el próximo octubre, la decisión "más prematura", es "difícil de garantizar". "La del año que viene tiene pegas porque hay mundiales en distintas disciplinas, y la de 2022 se acerca a los Juegos del 24", comentó por la proximidad a la próxima cita, los Juegos de París en 2024.

"LA PRIORIDAD DE LOS DEPORTISTAS ES LA NUESTRA"

En sus reuniones telefónicas y telemáticas con los presidentes de las federaciones nacionales y territoriales, directivos y deportistas, Lozano ha encontrado el mismo nexo: lo principal es ganar el pulso a la pandemia del Covid-19.

"Lo que nos transmiten es que su prioridad es la nuestra: luchar contra la pandemia. El Gobierno agradece a los deportistas que su posición esté alineada con nosotros. Somos conscientes de que, como todo el mundo, van a atravesar por dificultades económicas", manifestó.

Por ello, la presidenta del CSD y su equipo están trabajando desde el pasado martes para ayudar a las federaciones y deportistas a interpretar cómo pueden beneficiarse de las ayudas económicas aprobadas por el Gobierno durante el estado de alarma por el coronavirus.

Entre éstas, figuran las ayudas a los autónomos y PYMES, los ERTEs o la moratoria en el pago de las hipotecas para los afectados por la crisis. "Estamos ayudándoles a traducir estas medidas a sus necesidades específicas", apuntó Lozano, que alabó el "intenso trabajo" con las federaciones deportivas y las Comunidades Autónomas.

Como afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de que el Ejecutivo "no va a dejar atrás" a los españoles en esta crisis, Lozano recalcó que trabajan por atajar la "incertidumbre" que genera a los deportistas la crisis. "El presidente ha pedido un Plan Marshall para Europa porque la situación es complicada. Estamos ayudándoles en todo lo que podemos", insistió.

"ENCUENTRO EMPATÍA EN LAS FEDERACIONES"

Al margen de ello, las posibles fechas del reinicio de LaLiga Santander y de competiciones como la Liga de Campeones de fútbol quedan relegadas, según ella, a un segundo plano. "Sueño con el día en que podamos ponernos a pensar en qué fechas se reanuda toda la actividad deportiva. Porque eso significará que ya estamos venciendo o hemos vencido al virus, y que está llegando esa luz que todos esperamos. Pero ese día no ha llegado", lamentó.

"Ahora estamos en otras cosas, en paliar la situación económica, en paliar el golpe psicológico y emocional que significa para los deportistas la incertidumbre. Ese momento no ha llegado", añadió ante la pretensión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de concluir el campeonato.

Asimismo, el adelanto electoral en federaciones como la de fútbol "queda en el aire". "Las federaciones con las que he hablado tampoco están en eso ahora. Lo que encuentro es una empatía y solidaridad en las federaciones porque están sufriendo. Para ninguna constituye una prioridad. La prioridad es ayudar a combatir la pandemia, poner en marcha iniciativas solidarias, que me hacen sentir especialmente orgullosa del sector, y el tema de las elecciones están en segundo plano", recalcó.

Como dijo en la columna de la pasada semana en 'El País', Irene Lozano, que lamenta que ahora sentimos el miedo a pasar cerca de una persona, confía en que pronto la Humanidad lo haya superado en el lugar de "reencuentro" que son los Juegos.

Hasta ese momento, la presidenta del Consejo cumple con el lema #YoMeQuedoEnCasa y se encuentra, como gran parte de los españoles, teletrabajando en su casa, excepto cuando tiene alguna reunión imprescindible en la que se acerca al edificio en la Ciudad Universitaria. "Voy el tiempo imprescindible y vuelvo a casa. No es lo más fácil, pero pienso en aquellos que tienen a familiares en hospitales y no puede verlos o despedirlos", apuntó.