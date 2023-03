Marta Arce: "Por supuesto que pienso en París, quiero sacar medalla"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La judoca Marta Arce tiene claro que "por supuesto" que piensa en competir en París 2024, unos Juegos Paralímpicos en los que quiere "sacar una medalla", objetivo que ya logró en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 y para el que dará "todo", siempre "disfrutando del proceso".

"Es una pasada representar a España en unos Juegos. Es la culminación a cuatro años de trabajo, todas las competiciones son importantes, pero mi objetivo siempre es llegar a este evento y se vive con mucha emoción. Es de los momento más importantes de mi vida", afirmó en una entrevista a Europa Press, tras la presentación del programa 'Relevo Paralímpico' por parte del Comité Paralímpico Español (CPE) y la Comunidad de Madrid.

La vallisoletana, de 45 años y con discapacidad visual, es uno de los referentes del judo nacional, con cuatro Juegos Paralímpicos a sus espaldas. Tras ganar dos platas en 2004 y 2008, y un bronce en 2012, decidió retirarse, pero volvió para competir en Tokio y que no se perdiese la representación femenina. En la capital japonesa rozó el bronce en lo que iba a ser su adiós definitivo, de nuevo convertido sólo en un 'hasta luego.

Y de todos estos éxitos en Juegos, el logrado en Londres 2012, después de haber sido madre de su primer hijo, lo recuerda con "especial ilusión" y como "uno de los mejores momentos" de su extensa carrera deportiva. Y es que la deportista "al principio sufría con los resultados". "Cuando quedaba segunda tenía una 'pataleta'", confesó, mientras que "ahora" disfruta "de cada entrenamiento, de poder estar ahí, de todo el proceso".

"Luego, los resultados llegarán o no. Hay que estar preparado, las cosas pueden ser como queremos o no. En los deportes de combate, en los que intervienen tantas cosas, es difícil de manejar. La obsesión por las medallas y los resultados llega a ser un poco perjudicial. Sobre todo, porque no disfrutas del día a día, estás tan concentrada en sacar ese resultado que si no llega, parece que todo lo que has hecho no ha servido para nada. Y en lugar de valorar todo el proceso, el crecimiento y la mejora a lo largo de un ciclo olímpico no lo ves como lo que es, que es siempre ir hacia delante", explicó.

Por ello, con la motivación y el hambre intactos, Arce quiere escribir otro capítulo en su carrera, con los Juegos Paralímpicos de París como próximo gran objetivo, pese a que había dado por concluida su carrera deportiva tras la cita de la capital japonesa.

"Por supuesto que pienso en ir a París. Voy día a día, competición a competición, para llegar a los Juegos. No está escrito, porque no es fácil, pero lo intentaré. Quiero sacar una medalla, pero sé que no depende de mí, por eso lo daré todo, disfrutando también del proceso", avanzó Arce.

Con su madurez y veteranía en el deporte de élite, la judoka celebró que proyectos como 'Relevo Paralímpico' ayuden a fomentar una "cantera" de la que no goza en la actualidad su disciplina. "Con este tipo de programas muchos chicos y chicas pueden saber que tienen ese talento para empezar. No solo para los que puedan tener un futuro de éxito, quizá solo sea algo recreativo", relató.

"La cuestión es que tengan la oportunidad, ahora mismo las personas con discapacidad no tienen esa oportunidad de acceder al deporte. No puedes sacar un deportistas de élite si ni siquiera puede acceder al deporte base. Hay que empezar por la base para poder llegar a la élite, y de todas las personas que empiezan te saldrán unas cuantas que decidirán tomar ese rumbo. Pero para eso tienes que tener un base de la que tirar", reivindicó.

En el caso concreto del judo, Arce celebró tener "muchos recursos", más incluso que cuando ella se inició en este deporte, aunque lamentó que no haya judocas "para ese relevo" generacional. "Y para eso hay que invertir, para que los niños y las niñas ciegos sepan que pueden hacer judo, que es muy bonito, muy beneficioso y que les puede gustar. Ahí es cuando empiezan a construirse los deportistas", concluyó.