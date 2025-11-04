Más del 70% de los alemanes quiere los Juegos Olímpicos en el país y Múnich es la sede preferida

Archivo - Vista general de los aros olímpicos en la ceremonia inaugural de Paris 2024. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN, 4 Nov. (dpa/EP) -

El 72% de los alemanes verían con buenos ojos acoger en el país germano los Juegos Olímpicos, y Múnich, sede en 1972, es su ciudad preferida para organizarlos, según una encuesta encargada por la revista Stern.

Según la encuesta realizada por el instituto Forsa, el 72% está a favor de acoger el evento, el 22% en contra, mientras que el 6% restante no dio su opinión. Según Stern, hay un gran apoyo en todos los grupos de edad y en todo el espectro político.

Alemania organizó los Juegos de Verano de 1936 en Berlín y los de 1972 en Múnich. Está prevista una nueva candidatura, para 2036, 2040 ó 2044, que saldrá de Múnich, Berlín, Hamburgo o la región del Rin-Ruhr, cuando en otoño de 2026 se tome una decisión final.

Los que apoyaron los Juegos Olímpicos en Alemania en la encuesta se decantan por Múnich como posible sede con un 39%, mientras que Rin-Ruhr obtuvo un 24%, Berlín un 15% y Hamburgo un 11%.