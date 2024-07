Miguel Méndez: "Hay muy pocos equipos que no tengan aspiraciones serias de estar arriba"

PARÍS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, ha afirmado este sábado que "hay muy pocos equipos" en los Juegos Olímpicos de París (Francia) "que no tengan aspiraciones serias de estar arriba", y por ello ha elogiado al conjunto de China, que este domingo (13.30 horas) será su adversario en la primera jornada dentro del Grupo A.

"China es un muy buen equipo, no podemos decir otra cosa. El nivel en los Juegos es increíble, creo que hay muy pocos equipos que no tengan aspiraciones serias de estar arriba, de luchar por medallas y por puestos importantes. Y China no es una excepción, es un equipo muy grande en general, con muy buenas jugadoras en todo", comentó Méndez en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Española (COE).

Al respecto de sus primeras sensaciones, Méndez destacó "la llegada a la Villa y poco más". "Con muchas ganas de jugar en una competición tan especial como es ésta y es verdad que los primeros días son normalmente complicados porque hay muchas distracciones, la llegada a la Villa, el repartir las acreeditaciones, el reparto de habitaciones...", enumeró.

"Lo que es todo el aterrizaje dura mucho y, gracias a Dios, ya ha pasado este momento. Intentando centrarnos en lo inmediatamente posterior, que es lo más importante, que es la competición. Hemos hecho un buen entrenamiento, hemos recuperado básicos y sensaciones", relató el seleccionador de España sobre su toma de contacto en estos JJ.OO.

Luego alabó a la capitana del combinado español, Alba Torrens. "Es verdad que Alba y yo nos hemos encontrado unas cuantas veces a lo largo de nuestra vida, que es una jugadora obviamente especial, pero también te diré que madre y padre tienen el 99% de la culpa de lo que ha hecho Alba en su carrera deportiva", dijo sobre la alero del Valencia Basket.

"Seguramente todas las personas que hemos estado cerca de ella en su trayectoria de formación y en su trayectoria profesional tendremos algún matiz que le hemos puesto en algunos momentos de su vida y de su carrera. Pero Alba es ese tipo de deportista, ese tipo de mujer, que el talento deportivo va unido a la calidad humana, a su ambición, a su discreción. Son ese tipo de deportistas especiales y que seguramente ha llegado a otras, independientemente de la gente que le rodease", añadió.

"Aunque, insisto, me gusta pensar que todos los que hemos estado cerca de ella en estos años le hemos puesto algún granito de arena, por supuesto", apostilló Méndez antes de analizar a China, selección ante la que sus pupilas ya jugaron hace un mes en un partido amistoso.

"Respecto a ese partido que jugamos en Vigo en la preparación, han recibido a sus dos jugadoras más importantes en las últimas semanas. Han disputado 13 partidos de preparación para los Juegos, llevan mucho tiempo concentradas y por supuesto que es un equipo de primer nivel", reiteró.

"Esperamos estar a nuestro nivel, esperamos estar en la línea en la que queremos estar, disfrutar de nuestras mejores jugadoras al máximo nivel, poner el ritmo, jugar con los ritmos de partido, sacarles de sus ritmos habituales de juego, de lo que quieren hacer y aferrarnos al partido, que es lo que este equipo hace bien", argumentó.

Así, abogó por "tratar de aprender a ganar cuando jugamos mal también". "Y esto es algo que este equipo hace muchas veces", agregó el entrenador de España. Además, lamentó que las bajas de última hora y el cambio de planes sobre la marcha "son cosas que suceden", como le ha ocurrido a él en la configuración de su lista en el juego interior.

"Muchas veces no toda la preparación es perfecta ni podemos tratar de armar el equipo que queremos. Hasta cinco jugadoras cambian del último Europeo, de hace prácticamente 12 meses. Cambiar a cinco jugadoras no es nada fácil. Pero son las circunstancias, viene como viene y nos adaptamos a ellas. Y es algo que este equipo hace muy bien", insistió.

"Es verdad que hemos cambiado las bases, es verdad que hay una pívot que ya no está, es verdad que no está Raquel Carrera, es verdad que no está María Conde, que son nuestras jugadoras más atléticas, más físicas... Bueno, son verdad tantas cosas que hay alrededor del partido que tratamos de pensar en lo que tenemos, en lo que somos", recalcó.

"Creo que somos un muy buen equipo, creo que somos capaces de jugar diferentes tipos de baloncesto. Como decía antes, creo que somos capaces de ganar jugando bien, pero también somos capaces de aferrarnos al partido y ganar cuando no jugamos bien. Y yo creo que, en este tipo de campeonatos, esto es muy importante. Estamos muy responsabilizados y con mucha ilusión para disputar estos campeonatos", concluyó Méndez.