Milagros Tolón valora las medallas en Milán-Cortina: "Es resultado de apoyo sostenido y trabajo bien planificado"

Milagros Tolón, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - MEFPD

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha opinado que las tres medallas conquistadas por la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo son "el resultado del apoyo sostenido, del trabajo bien planificado y del compromiso" de todos los actores implicados.

Para la ministra, a colación del bronce de Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto del esquí de montaña, "nada es casualidad". "Es el resultado del apoyo sostenido, del trabajo bien planificado y del compromiso de nuestros deportistas, de sus equipos técnicos, de las federaciones y del Comité Olímpico Español", subrayó.

"Cerramos nuestra participación en los JJ.OO. de Milán-Cortina con el corazón lleno", aseveró en declaraciones facilitadas por su Ministerio. "Con orgullo, con gratitud y con emociones que son difíciles de explicar. Estamos, sin duda, ante nuestra mejor actuación histórica en unos JJ.OO. de Invierno", indicó Tolón sobre los metales.

Protagonistas en sus respectivas pruebas individuales de esprint, con un oro para Cardona y un bronce para Alonso, este sábado han consesguido juntos la tercera presea de la delegación nacional en el vistoso debut del esquí de montaña en el programa de unos JJ.OO. de Invierno.

"España no solo ha vuelto 54 años después al primer puesto del podio, sino que, por primera vez, encadenamos tres ediciones consecutivas con medalla", aludió Tolón a Pyeongchang 2018, Pekín 2022 y la cita de este año en sedes de Italia, siendo un hito para el deporte invernal español.

Por último, Tolón insistió en que "los resultados llegan cuando se invierte y cuando se acompaña". "Por eso, el Gobierno va a seguir apoyando el desarrollo del deporte español. Para que cualquier niño o niña, en cualquier rincón de nuestro país, pueda soñar en grande y convertir sus sueños en medallas", aseguró la ministra finalmente.