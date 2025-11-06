Los organizadores han vendido más de la mitad de las entradas para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Archivo - El símbolo de los Juegos Olímpicos en la Piazza Scakla de Milán - Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 6 (dpa/EP)

Más de la mitad de las entradas para las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se disputarán en Milán-Cortina d'Ampezzo del 6 al 22 de febrero, se han vendido cuando faltan tres meses para la Ceremonia de Apertura.

Los organizadores de los Juegos dijeron a la agencia de noticias alemana 'dpa' que se han vendido 850.000 de las 1,6 millones de entradas, de las cuales, alrededor del 50% por ciento estaban disponibles por menos de 100 euros.

Las entradas para el hockey sobre hielo, el biatlón y el esquí de fondo están muy solicitadas, y para el nuevo deporte olímpico de esquí de montaña están prácticamente agotadas. En el portal oficial de entradas de la cita ya no hay entradas individuales, sino únicamente ofertas de 'hospitality' en pruebas como esquí alpino, curling, saltos de esquí, bobsleigh y luge.