Oriol Cardona: "El esquí de montaña es muy solitario, eso es la parte más dura"

Oriol Cardona, durante el ciclo de conferencias 'Technogym Talks'. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Oriol Cardona, doble medallista olímpico en los recientes Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, ha definido su trabajo como "muy solitario" y ha precisado que "eso es la parte más dura" de competir en esquí de montaña, habiendo dedicado "muchos años" de su vida en "apostar por un deporte minoritario".

"Es un deporte muy aislado, tienes que ir a algún sitio alejado para practicarlo. Y en ese sentido es muy solitario, yo creo que eso es la parte más dura", dijo Cardona este jueves durante un evento organizado en Madrid dentro del ciclo de conferencias 'Technogym Talks'.

El campeón del esprint individual en esos JJ.OO. repasó sus inicios en esquí de montaña. "A los 20 años más o menos", afirmó sobre cuándo se interesó la primera vez. "Siempre he tenido mucha tradición por el deporte en casa, siempre he sido muy competitivo", añadió el esquiador catalán acerca de su familia y su adolescencia ligada al deporte.

En ese sentido, señaló que "trabajaba en campañas forestales para ganar un dinero" y que entonces decidió centrarse "al 100% en el deporte y dedicarme estos años a ello" y a ganarse "la vida así", habiendo conseguido ya una palmarés envidiable a sus 31 años.

"Han sido muchos años de apostar por un deporte minoritario y de picar piedra por un deporte que a mí me apasionaba. Espero que a partir de ahora mucha gente se atreva a practicarlo y que a partir de estas medallas mucha gente se anime a probarlo", recalcó el de Bañolas.

Luego Cardona rememoró su instante preferido de los recientes JJ.OO. "Una puerta antes de llegar a meta, me giré y vi al ruso atrás, y me volví a girar y delante vi a mi gente y a amigos que habían venido desde lejos. Es el momento que recuerdo de máxima felicidad", confesó.

"Es algo nuevo para nosotros, no había habido nunca esquí de montaña en unos JJ.OO. y lo recuerdo todo muy grande", aseguró. "La magnitud del evento hace que veas todo muy grande, sí", aseveró. "Los días previos [a debutar] tienes dudas y hay más presión. Pero el día en sí de la competición yo me encontraba bien y fue todo muy rodado", describió.

"En los JJ.OO. hubo muchos más fallos que en pruebas de Copas del Mundo. Ahí se nota que tienes que tener la cabeza muy fría y evitar que esta presión te la juegue. Si ahí pierdes un segundo o dos, pierdes la carrera. Un mal cambio es un momento crítico de la carrera", agregó.

"No estábamos acostumbrados a tener ahí una grada enorme llena de gente mirándonos", aludió a las instalaciones de Bormio. Aun así, restó seriedad a su numerosas horas de entrenamiento y preparación antes de ir a la cita en suelo italiano. "Estar en una oficina todo el día también es duro y yo tampoco podría. Cada disciplina tiene lo suyo", bromeó.

"Si hay días que no estás motivado, pues te lo tomas como un trabajo. Es lo que tienes que hacer y ya está", subrayó. "Dicen que se aprende más de los momentos malos y yo creo que realmente es así", indicó un Cardona que lleva semanas concediendo entrevistas y con foco mediático.

"El futuro ahora es digerir todo lo vivido, digerirlo un poco, descansar un poco y yo, con la edad que tengo, pues tengo muchas ganas de vivir otros JJ.OO.", se refirió a la cita de Alpes Franceses 2030.

No en vano, a esos JJ.OO. en suelo francés llegará su disciplina más consolidada en el calendario. "Era una oportunidad única para mí, pero para el esquí de montaña ha sido una oportunidad de oro para que todo el mundo lo conozca y se atreva", insistió el esquiador catalán.

"Todos los que hacemos este deporte, lo hacemos porque nuestros padres nos lo han inculcado", recordó mirando a próximas generaciones. "Si se amplía la base, si se amplía la cantera, podría pasar que dentro de ocho años hubiera otra medalla olímpica de oro", concluyó Cardona.