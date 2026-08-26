Oro para Andrés García en el foso de tiro y plata de Daniela Picó en el All Around de los Juegos Mediterráneos

Andrés García, durante los Juegos Mediterráneos de 2026. - COE

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tirador español Andrés García ha conseguido la medalla de oro en la prueba del foso durante los Juegos Mediterráneos de 2026, que se están disputando en la ciudad de Tarento (Italia), donde su compatriota Mar Molné ha rozado el podio, mientras que la también española Daniela Picó ha logrado la plata en el All Around de gimnasia rítmica.

Andrés García completó este miércoles el segundo día de clasificación en el 'trap' con una marca de 121 que valió para ser segundo por detrás del italiano Emanuele Buccolieri (124); y ya en la final, el español se proclamó campeón con 28 puntos tras ganar el desempate (o 'shoot-off') al griego Ioannis Chatzitsakiroglou, siendo tercero Buccolieri (21).

Mientras, Mar Molné quedó tercera en la clasificación femenina con 115 puntos y posteriormente en la final acabó cuarta con 14; el oro fue para la turca Safiye Temizdemir (28), la plata para la italiana Erica Sessa (27) y el bronce para la sanmarinense Alessandra Perilli (22).

Por otra parte, en el Grottaglie Sports Hall, Daniela Picó obtuvo una puntuación acumulada de 106.550 en su concurso completo, acorde a 27.150 en aro, 25.650 en pelota, 27.200 en mazas y 26.550 en cinta; la medalla de oro se la colgó la turca Hatice Gokce Emir, con 106.850 puntos, y la de bronce se la adjudicó la italiana Viola Sella, con 105.700 puntos.