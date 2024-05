Ray Zapata: "Me alegro de haber sido un referente para que los niños empiecen a practicar gimnasia"

Archivo - Ray Zapata attends a press conference during the visit of the Iberia Team “Talento “a Bordo to Paris less than two hundred days before the start of the Paris 24 Olympic Games on January 13, 2024 in Paris, France.

Tras su accidente: "Ahora soy más positivo, no solo en el deporte"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español Rayderley Zapata, subcampeón olímpico de suelo en Tokio 2020 y candidato al podio en París 2024, acepta con agrado "haber sido un referente" para que las nuevas generaciones de deportistas "se apunten" a la artística y también que, gracias a él, "los niños empiecen a practicarla" en vez de elegir otros deportes más comunes.

Durante una entrevista con Europa Press, ha rememorado el impacto de esa plata en Tokio. "Sobre todo lo noté a la vuelta de los Juegos. Ahora ya no porque no estoy tanto en el foco mediático, pero sí que he notado que más niños se apuntan a gimnasia", ha comentado Ray Zapata, miembro del equipo 'Talento a bordo' que patrocina la compañía aérea Iberia.

"Me alegro de haber sido un referente para animarlos a que se apunten a gimnasia. No es un deporte muy conocido, ni muy mediático ni muy famoso como para que los niños lo conozcan", ha añadido. "Sí he visto que por medio del CrossFit y la calistenia más niños empiezan a conocerla y eso también es bueno para mi deporte. Me alegro de haber sido un referente o una persona que haya servido de influencia para que los niños empiecen a practicarla", ha apostillado Zapata.

"Estuve dos meses contestando mensajes porque me gusta contestar prácticamente a todo el mundo. Había algún mensaje medio raro que no contesté y otros que se caducaron porque no me dio tiempo a contestar. Pero sí que del 85% de los mensajes que me enviaron, todos y cada uno de ellos los contesté porque es bueno dar las gracias a las personas, mostrar agradecimiento por el apoyo brindado", ha dicho el hispano-dominicano.

"Es verdad que es mejor tenerlo durante todos los años; pero si no te conocen, ¿cómo te lo van a brindar? Ahora es un deporte más reconocido y sí siento un poco más el apoyo. Con los vídeos que subo de mí saltando, siempre hay comentarios muy buenos, tengo comentarios de impulso y de motivación", ha confesado Zapata sobre su actitud en redes sociales.

Además, ha repasado su papel mediático: "Por suerte mi representante y yo hemos trabajado mucho esa parte de los medios. Ha habido algunos meses que hemos descartado todas las posibilidades con medios porque queríamos estar más centrados en el trabajo del entrenamiento".

"Al fin y al cabo somos deportistas y tenemos que entrenar. Pero sí se nota mucho cuando vienen los Juegos Olímpicos que todos los medios quieren hablar contigo, todas las marcas se acercan y tal. Entiendo que es una parte buena el poder aprovecharlo, atender a los medios, comunicar a los seguidores e influir en los más pequeños. Sobre todo el hecho de decir: 'Estamos bien y vamos a luchar por esto'", ha indicado.

Así, ha abogado por "demostrarle a la gente que tienes un objetivo, que tienes ganas, que te levantas, que luchas y que tienes ilusión. Eso transmite cosas buenas a toda la población, que la gente se levante con otro ánimo y que piense que las cosas se pueden conseguir; que respiren nervios de: 'Uy, a ver cómo les va'". "Creo que el espíritu olímpico es diferente y hay que aprovechar todas las oportunidades", ha recalcado.

También ha comparado el ciclo olímpico hacia Tokio, de cinco años por la pandemia, con el que acabará en París. "Ahora es al revés, tenemos menos tiempo. Aproveché para operarme porque teníamos tiempo. Ahora tuve tres años en lugar de cuatro, y encima justo tuve la lesión. No sé si eso va a significar algo. Porque si llevo más tiempo entrenando, a lo mejor me habría hecho más daño y no habría llegado por un año más. Eso me hace decir... a lo mejor indica algo bueno", ha asegurado.

"AHORA SOY MÁS POSITIVO, NO SOLO EN EL DEPORTE"

"Pero ha sido muy complicado también", ha advertido. "El año pasado casi nos morimos, tío", ha aludido al accidente de tráfico que tuvo la selección española de gimnasia artística en marzo de 2023. "Ves las cosas diferentes y ahora soy más positivo, no solo en el deporte. Por eso me he lesionado... y me he centrado. Si estoy lesionado, ¿qué voy a hacer? Pues voy a entrenar todo lo que pueda y a hacer toda la parte que me toque para no perder la forma", ha subrayado.

"Mucha gente traumatiza mucho todo eso. ¿Me he aburrido? Muchísimo, no he podido hacer lo que me gusta y no he podido avanzar ni llevar a cabo todo lo que quería, pero he aprovechado para estar con mis hijos. He respetado los plazos que me decían los médicos, he hecho todo lo posible para yo estar bien y para estar con mi familia; o sea, he aprovechado en otros aspectos. Creo que, como he estado tan bien y no he estado tan preocupado, eso es lo que va a hacer que me salga bien", ha afirmado de cara a los JJ.OO. de París.

"Pensaba primeramente en mi hija, era lo que estaba presente en ese momento. Y luego digo: '¡Guau, tío!'. No pensé en ningún momento ni en Juegos Olímpicos ni en nada. Pensé en sobrevivir para mi hija. Eso me hace darme cuenta que igual tengo que pensar más en mi familia, en momentos agradables como estar con un amigo y todo eso, y no tanto en Juegos Olímpicos. Es verdad que es un objetivo personal y es una cosa que se vive con una intensidad diferente, es un trabajo; pero también está lo otro, que no hay que dejar de atenderlo y de disfrutar", ha apuntado.

"Entonces, ¿por qué no voy a ser un flipao y tomarme la vida con una visión diferente? Antes a veces me rayaba mucho por los entrenamientos, que podían ir bien o ir mal, o no iban como yo esperaba. Y ahora digo: 'Bueno, pues es un mal día y punto'. O si no puedo saltar ese día porque he hecho la digestión mal y me ha sentado mal la comida, digo: 'Escucha, me voy a la elíptica porque hoy no puedo saltar'. Y ya está", ha admitido.

"Sigo en funcionamiento y sigo moviéndome, pero no puedo saltar. ¿Me molesta? Sí, pero no todos los días se puede saltar, no todos los días se puede correr; ojalá, seríamos todos buenísimos. No todos los días vas a estar al 100%, no todos los días no te va a doler algo. Entonces hay que vivir cada cosa en su momento. Yo soy un flipao, me levanto por la mañana y me levanto con toda la motivación. Si me vieras con una cámara, dirías: 'Menudo tonto este, que está sonriendo, que está cantando ahí él solo con la música a todo volumen'. Tonto tú, que estás pitándole al delante. Me tomo la vida con una filosofía totalmente diferente", ha resaltado.

Luego ha hecho introspección sobre su estatus de deportista de élite: "No se lo recomiendo a nadie". "Al final es deporte y el deporte tiene esas cosas. O sea, que si me apetece tomar una cerveza, me la tomo y no pasa nada. Pero si en 80 días tener que ir a los Juegos Olímpicos, no está bien que vayas a emborracharte ni nada de eso. No lo haces porque tú tienes un propósito en tu vida y tienes que sacrificar cosas", ha agregado.

De igual modo, ha negado que sea una decepción quedarse sin medalla en París. "Yo ya he conseguido todos mis resultados deportivos. De pequeño solo quería ir a los Juegos Olímpicos. Ya fui, quedé el once y dije: 'Guau, qué cerca estoy. Quiero medalla'. Realmente he tenido todo lo que he querido. Entonces, ¿por qué no voy a intentar querer más? Y si no se consigue, pues no pasa nada porque no siempre se gana. No sería ni el primero ni el último que no lo consigue. Hay mucha gente que solo con ir se conforma, que ya es un logro muy grande", ha recordado Zapata.

Por último, ha restado polémica a la presión. "Eso no solo son los medios, también son las personas en general. La gente lo que quiere son medallas. La gente del fútbol solo quiere ver goles y ganar copas. Y el equipo que no gana, uf... El tercero no vale, el que cuenta es el primero. ¿Quién quedó segundo en la Liga en el año no sé qué o no sé cuántos? Eso no aparece en ningún lado. Pero el segundo también ha trabajado, igual o más que el primero. A todos nos gusta ver que el deportista gana, pero no siempre el deportista gana", ha sentenciado.