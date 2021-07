Los 'Red Sticks' caen ante la India y se alejan de los cuartos

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre hierba se complicó sus opciones de clasificación para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder este martes de forma clara por 3-0 ante la India.

España pagó caro un mal final de primer cuarto, donde recibió dos goles en el último minuto y medio, y su falta de acierto en el 'penalti-corner', ya que no fue capaz de aprovechar ninguno de los siete de los que dispuso para evitar su segunda derrota que le deja con un punto y con un futuro poco prometedor a falta de dos partidos, uno de ellos ante una Australia que está mostrándose arrolladora.

Al combinado que dirige Fred Soyez le costó entrar en el partido, marcado por la lluvia, y no pudo dominar a su rival, aunque tampoco pasó demasiados apuros a nivel defensivo pese a una parada inicial de Quico Cortés.

Pero España se fue asentando con el paso de los minutos y logró acercarse más a la portería de Parattu, sacando su primer 'penalti corner', que no acertó a marcar Ricardo Sánchez. El partido parecía que finalizaría en sus primeros 15 minutos con igualdad cuando los españoles se desconcentraron de forma fatal.

Así, a falta de minuto y medio, un envío lejano directo al área no fue interceptado por la defensa y Simranjeet Singh no tuvo problemas para hacer el 1-0. Este gol provocó una desconexión en los de Fred Soyes que se saldó con tres 'penalti-corner' seguidos, con el último desembocando en un 'penalti-stroke' que no perdonó Rupinder Singh.

España tenía que levantar una losa y se afanó en hacerlo en un segundo cuarto donde dominó los 15 minutos ante una India que apenas pudo desplegar su juego. Pero al combinado nacional le faltó aprovechar sus numerosas llegadas al área y, sobre todo, sus 'penalti-corner'.

Hasta cuatro tuvo, pero ni el especialista Pau Quemada, en dos ocasiones, ni Xavi Lleonart ni David Alegre pudieron sacar partido a alguno para meter algo de presión de cara a la segunda parte en la que el combinado asiático vivió mucho más cómodo ante las prisas del rival.

Los 'Red Sticks' continuaron dominando y teniendo el control del partido, pero las llegadas dejaron de ser tan numerosas. Aún así, con el tiempo cumplido, dispusieron de otro 'penalti-corner' para seguir soñando, pero mal ejecutado.

En los últimos 15 minutos, lo siguieron intentando, pero la India, en una de sus pocas llegadas desde el final del primer cuarto, sentenció con un 'penalti-corner' de Rupinder Singh. España se queda con un punto y se jugará llegar con vida a la última jornada este miércoles en el duelo ante la anfitriona Japón.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INDIA, 3 - ESPAÑA, 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

INDIA: Parattu (p), Dilpreet Singh, Rupinder Singh, Kumar, Manpreet Singh, Hardik Singh, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh, Upadhyay, Sumit, Sharma, Shamsher Singh, Lakra, Rohidas y Prasada.

ESPAÑA: Quico Cortés (p), Alonso, Romeu, Sallés, Delàs, González, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada, Sánchez, Iglesias, Piera, Beltrán y Boltó.

--GOLES.

1-0, minuto 14. Simranjeet Singh.

2-0, minuto 15. Rupinder Singh, de 'penalti-stroke'.

3-0, minuto 51. Rupinder Singh, de 'penalti-corner'.

--ÁRBITROS: Jakub Mejzlik (RCH) y Peter Wright (SUD).

--ESTADIO: Estadio Hockey Oi.