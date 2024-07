Renfe y ADO se unen para "ayudar a continuar el sueño" de muchos deportistas españoles

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe y la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) se han unido para "ayudar a continuar el sueño" de muchos deportistas españoles con un acuerdo para seguir impulsando el Plan ADO, creado para los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, con el objetivo de atraer inversión privada al deporte español.

La presentación del acuerdo ha contado con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero; el presidente de Renfe, Raül Blanco; y la directora general de ADO, Jennifer Pareja. Junto a ellos, el atleta Yago Rojo y la esgrimista Lucía Martín-Portugués, que estarán en los Juegos Olímpicos de París.

La esgrimista, vigente campeona de Europa en sable femenino, será la primera representante española en este deporte desde Araceli Navarro en Pekín 2008. Martín-Portugués se mostró "agradecida" por ser la "representante" de todas sus compañeras, lo que ve no como "una presión extra", sino como un "ejercicio de representatividad".

La madrileña se emocionó al recordar la importancia de los patrocinadores para que deportistas como ellas puedan "continuar" su "sueño". "Los patrocinadores creo que no sois conscientes de la importancia y la repercusión que tenéis en los deportistas, que podamos continuar nuestro sueño depende casi al 80% de vosotros", les dijo.

La deportista confesó que no le gusta el nombre de Plan ADO, porque para ella no es un plan, "sino un hecho", y que "trabajan cada día" para que puedan "mantener esos patrocinadores". "Estamos llegando a un punto de conexión entre todas las entidades españolas en el deporte y las instituciones, que creo que va a hacer que consigamos otro récord histórico en estos Juegos", advirtió.

La esgrimista considera "más difícil clasificar para los Juegos Olímpicos que ganar la competición", y cree que "haber clasificado por Europa", le da la "seguridad" de que va a tener un nivel que le permitirá "llegar a la mejor versión".

"Eso me da bastante 'confort', pero realmente lo que más seguridad me da creo que es el equipo de trabajo que yo tengo, con mi entrenador José Luis y mis compañeras. Al final somos la 4, la 8 y la 19 del mundo, y eso demuestra que los entrenamientos son de calidad y nos van a permitir llegar al máximo nivel en París", señaló.

Por su parte, el atleta Yago Rojo, que también estudia ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica de Madrid, destacó que "el deportista a veces parece que está hecho de otra pasta para planificarse, organizarse y entrenar".

El atleta confiesa que está en el "momento más fácil" de su vida. "He conseguido un sueño por el que llevaba tanto tiempo trabajando y ahora mismo me sale todo muy rodado, y estoy de buen humor", afirmó sonriente.

"Tengo muchas ganas de terminar este viaje con los últimos meses de preparación, que están siendo duros, pero es muy gratificante el levantarte por la mañana y pensar que te estás preparando para unos Juegos Olímpicos", señaló, al tiempo que reconoció que está cumpliendo el sueño "de un niño que veía Pekín y Londres desde la televisión emocionado", y que ahora "se va a emocionar corriendo en unos Juegos".

Rojo afronta París con "un perfil bajo", pero confiesa que a "medida que van pasando los días", su estado de forma "no solo es igual, sino que es mejor". "Ahora mismo estoy haciendo un entrenamiento muy bueno en la Casa de Campo. Cada día me encuentro mejor. No solo estoy aguantando el estado de forma, sino que lo estoy mejorando. Quiero conseguir ese top 20", anunció.

El atleta tiene claro que la prueba de maratón "será diferente".

Va a haber muchas cuestas, va a haber calor y creo que habrá oportunidades. Es importante que mantenga la calma, que esté tranquilo y si hago una carga inteligente pueden llegar las oportunidades", remarcó, al tiempo que restó importancia al hecho de que el maratón sea de las últimas pruebas de los Juegos.

"Al final llevo esperando 12 o 16 años para participar, tener que esperar 10 o 15 días más, me va a dar igual. No me importa esperar al final y así intentamos cerrar los Juegos Olímpicos con una buena actuación", concluyó, no sin antes mostar su "emoción" por ver que "cada vez hay más deportistas y más mujeres" las que ve corriendo por la Casa de Campo.

BLANCO, A LUCÍA MARTÍN-PORTUGUÉS: "ME TIENES IMPRESIONADO"

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, confesó a Lucía Martín-Portugués que está "impresionado" con su historia de superación. La esgrimista fue diagnosticada de adolescente con epilepsia y lidia con ello desde entonces.

"Como deportista me tienes impresionado, no solo por tus éxitos deportivos, sino por todo lo que piensas, lo que has vivido y has superado. Eres un ejemplo para todos y tienes el respeto y la admiración por lo que has conseguido", le dijo.

Blanco recordó que el objetivo inicial del 'Plan ADO' era "traer dinero privado al deporte español", y anunció su intención de que "este programa no finalice". "Trabajamos para que ADO cada vez crezca más y lo vamos a conseguir", declaró, al tiempo que reiteró que España llevará a París a "la mayor representación de la historia".

Además, remarcó el hecho de que España acudirá a la capital gala con los mismos deportistas mujeres y hombres, a la espera de las últimas clasificaciones, algo que recordó que el COI ha insistido en los últimos tiempos, y de lo que "España es ejemplo". "Esto es un lujo que demuestra que en el deporte femenino español, en el momento que se le han dado las mismas facilidades, nuestras chicas son imparables", destacó.

El dirigente también recalcó que "las empresas son el equipo de gente que trabaja en ella", sin las cuales "sería imposible que funcione". Por último, le pidió al presidente de Renfe, Raül Blanco, que "intente que, a la vuelta de París, los trenes sean grandes para que quepan todas las medallas que traerán".

"Pensamos en París, en después de París, y que, tanto deportistas como clubes, entrenadores, federaciones y gobiernos, emprendamos un camino en el que el gran beneficiado sea la sociedad española", zanjó.

Por su parte, el presidente de Renfe incidió en que este acuerdo "es fruto del trabajo de muchos meses", y "completa la visión" de la compañía como "el tren del deporte español". "Estamos muy cerca de los Juegos y queremos acompañar al COE en este momento con esa visión del deportista '360', en su relación con los patrocinadores", indicó.

También indicó que el objetivo es "ayudar a que en deportes como la esgrima, los deportistas españoles puedan transmitir todo el esfuerzo y estrategia que hay detrás", lo que para ellos "es un orgullo", y anunció que seguirán "compartiendo los valores del deporte".

Para concluir, el director general del CSD hizo hincapié en que "todas las iniciativas por parte de entidades como Renfe contribuyen a a apoyar a todos los deportistas y conseguir sus sueños". "El objetivo es que en España seamos una población activa porque creemos que eso será más saludable, y queremos sumar a la mayor cantidad de personas posible".