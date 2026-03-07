Rivero acaba 20º en su estreno en el biatlón y Redondo disputa la clasificación de snowboard cross

El español Higinio Rivero durante la prueba de Sprint del Biatlón de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo - CPE

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vasco Higinio Rivero dio este sábado su primer paso para entrar en la historia del deporte paralímpico español al finalizar en la vigésima posición de la prueba de sprint del biatlón de los Juegos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), mientras que Emilio Redondo completó la fase de clasificación de la modalidad de cross del snowboard.

Rivero, paralímpico ya en piragüismo en Tokyo 2020 y París 2024, debutó en unos Juegos de Invierno en biatlón, siendo el primer español en hacerlo en una cita paralímpica, y, contando con Juegos Olímpicos, el primero desde Víctor Lobo, el último en hacerlo, en Sochi (Rusia) en 2014, donde también estuvo Victoria Padial.

Además, el deportista vizcaíno, que compite en la categoría de deportistas sentados, hará mañana domingo más historia al competir en el esquí de fondo, lo que le convertirá en el primero en España en competir en tres deportes diferentes en unos Juegos Paralímpicos.

Rivero se estrenó en Tesero con una vigésima posición en la modalidad de sprint, seguramente penalizado por su primera ronda de disparos, donde no acertó en dos, lo que le obligó a dar dos vueltas que le alejaron ya mucho del 'Top 15'. Aún así, el de Barakaldo, aunque no pudo hacer pleno en su segunda tanda, con un fallo, no cedió más posiciones para acabar con 23:31.8 a 3:38 del campeón, el ucraniano Taras Rad.

"Me he encontrado muy fuerte físicamente, como venía últimamente, y entonces hemos querido hacer el apretón en la parte de esquí, que siempre es donde más tiempo pierdo y lo hemos conseguido. La verdad que ha sido un esquí brutal, lo único que en la primera tirada he llegado muy acelerado y no he sabido relajar para tirar y ya en la primera dos fallos es demasiado", admitió Rivero en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Española.

El vasco, por el contrario, celebró que está "tirando muy rápido, que eso también es bueno" y que eso le permite ganar tiempo. "Creemos que todavía podemos estar ahí adelante en las próximas carreras y a ver qué tal sale. Así que, aprendizaje, pero muy buenas sensaciones, sobre todo en el esquí, que era lo que peor llevábamos. Ahora hay que hacer las dos cosas bien y seguro que hacemos un 'puestazo'", sentenció.

Por su parte, el sábado también trajo el estreno de otro debutante español en estos Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo, el toledano Emilio Redondo, que entró en liza en la clasificatoria de la modalidad de cross del snowboard LL2 para los 'riders 'con menor afectación en las extremidades inferiores.

El deportista manchego, de 25 años, completó en Cortina sus dos mangas que definieron su posición y su cruce para los octavos de final de este domingo. Redondo firmó su mejor tiempo en la primera, 54.91, mientras que en la segunda hizo 59.60, para acabar el decimocuarto.