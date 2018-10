Salarich y Del Campo no logran finalizar la prueba de eslalon

Publicado 22/02/2018 10:55:19 CET

Los esquiadores españoles Quim Salarich y Juan del Campo no han logrado finalizar la prueba de eslalon de los Juegos Olímpicos de PyeongChang en una prueba que ha coronado al sueco Andre Myhrer como nuevo campeón olímpico.

En una fría mañana con ocho grados bajo cero en el Yongpyong Alpine Skiing Centre, Del Campo fue el primero de los dos esquiadores españoles que se despidió de la prueba, ya que no pudo finalizar la primera bajada.

"Aquí todo el mundo arriesga y se la juega, incluso el gran Hirscher. Estoy cabreado evidentemente porqué me he ido de interior una vez había pasado lo más complicado, pero quería más", lamentó en declaraciones facilitadas por el COE el bilbaíno, que en el tercer punto intermedio, antes de su caída, marcaba tiempo para estar en el 'Top 20'.

Sí que logró finalizar la primera manga Salarich, quien se colocó en trigésimo tercera posición. Sin embargo, en la segunda bajada el esquiador catalán se salió en una doble a mitad de pista tras retrasarse de línea.

"No estaba especialmente nervioso por ser mi debut olímpico. Estos días en los entrenamientos me he encontrado muy bien, tenía claro lo que debía hacer en competición, pero a pesar de ello la carrera no ha sido buena", lamentó.

El esquí de fondo, con los 50 kilómetros clásico el día 24, cerrará la participación española en estos Juegos Olímpicos con la presencia de Imanol Rojo, cuyo objetivo es mejorar la 33ª posición que consiguió en esta competición en la modalidad de skating en los Juegos de Sochi 2014.