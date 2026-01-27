Samsung entregará el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition a los cerca de 3 800 olímpicos y paralímpicos de Milan 2026. - SAMSUNG

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics, socio olímpico y paralímpico mundial, ha presentado este martes el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, un dispositivo creado en exclusiva para los deportistas que disputarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, y que entregará a cerca de 3 800 atletas de alrededor de 90 países.

Este dispositivo les acompañará durante toda su experiencia en los Juegos, desde su día a día en la Villa Olímpica hasta los momentos más intensos de la competición y la celebración. Esta Olympic Edition se integrará en los momentos oficiales del podio a través del Victory Selfie, que se estrenará por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026.

Además, por primera vez, esta iniciativa se ampliará también a las competiciones de deportes de equipo en los Juegos Olímpicos, permitiendo que todos los atletas participantes puedan compartir su momento de victoria desde su propia perspectiva.

Por otro lado, atletas de algunos Comités Olímpicos Nacionales (CON)formarán parte del Victory Profile, una nueva serie fotográfica realizada con el Galaxy S25 Ultra.

"Los atletas son el corazón de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y, desde hace casi 30 años, en Samsung hemos estado a su lado como socio mundial, apoyándolos a través de la innovación en tecnología móvil", afirmó Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y directora del Mobile Marketing Center de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics.

"Desde Sochi 2014 hemos acompañado a los atletas con ediciones olímpicas de nuestros dispositivos y nos hace especial ilusión seguir haciéndolo en Milano Cortina 2026. Con Olympic Edition, queremos que puedan compartir cada momento inolvidable con sus familias, amigos y seguidores, a su manera", añadió Choi.