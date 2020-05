Sandra Sánchez: "Vi muy positivo que se aplazaran los Juegos"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La karateka española Sandra Sánchez, vigente campeona del mundo y número 1 del ranking de la WKF, ha asegurado que encajó de modo "muy positivo" el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que será su primera y seguramente última cita olímpica, a 2021.

"Vi muy positivo que se aplazaran los Juegos un año. Podemos prepararnos para llegar a Tokio muchísimo mejor", reconoció en declaraciones facilitadas por el COE.

Eso sí, cuando se hablaba de cancelar Tokyo 2020, lo pasó mal. "Al principio viví una montaña de sentimientos. Se hablaba de cancelación, no de posponerlos y como en París 2024 no se contempla el kárate en el programa olímpico, fue un caos", se sinceró.

El kárate se estrenará como deporte olímpico en Tokio, y Sandra Sánchez no quiere perder ese tren de los medallistas olímpicos. "Todos los deportistas sueñan con una medalla olímpica. Me encanta ver los vídeos que reflejan esos momentos de subir ganar la medalla y subir al podio. Me preguntaba cómo se viviría un momento así. Ojalá pueda vivirlo", reconoció.

De momento, confía en poder regresar a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid. "Cuando vuelva al CAR y en el control nos hagan las pruebas, veré los resultados de estos días de entrenamiento", comentó sobre el trabajo en confinamiento.

"Veníamos de tener competiciones casi 15 días y para la planificación, dejaba periodos de carga muy cortos, por lo que esta situación nos está viniendo bien para hacer una planificación de carga a largo y se vea reflejado tanto en la técnica como en el físico", manifestó.

En cuanto al apoyo del COE, aseguró que se sintió "especial" cuando pisó la sede del Comité por primera vez. "Recuerdo que entré en el COE y escuché la frase de Alejandro Blanco de que estábamos en casa, me sentí especial. El trato ha sido siempre cercano, con muchísimo apoyo y sé que lo que me queda por andar, lo haré arropada por un equipo. Siempre luchando juntos", aseguró.

"Como todo en la vida, siempre hay margen de mejora. Bien es verdad que se ha evolucionado mucho. Los medios de comunicación sabían que era una asignatura pendiente y están poniendo los medios para mejorar. Pero todavía queda mucho camino", comentó sobre el peso mediático del deporte femenino.