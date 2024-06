Scariolo: "Hemos cometido unos errores defensivos muy claros y muy identificados"

Sergio Scariolo, head coach of Spain, gestures during the friendy international basketball match played between Spain and Italy at Wizink Center pavilion on June 25, 2024, in Madrid, Spain.

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, ha lamentado haber "cometido unos errores defensivos muy claros" y también "muy identificados" durante su amistoso de este martes frente a Italia, saldado con derrota por 84-87 en la prórroga de un partido jugado en el WiZink Center de Madrid y con el Torneo Preolímpico en el horizonte.

"Hemos cometido unos errores defensivos muy claros, muy claros y muy identificados además. Está claro que hay necesidad de que todos los jugadores, independientemente de lo que puedan hacer en ataque, garanticen un rendimiento defensivo a la altura de lo que se espera de un jugador de la selección española y de un campeonato importante en el que vamos a jugar", comentó Scariolo en la zona mixta del pabellón.

"Entonces, ahí tomaremos nuestras decisiones en función de quién lo haga. Demasiados puntos tienes que meter si luego cometes un error defensivo que te cuesta mucho, una canasta fácil o dos canastas fáciles. Y no se puede poner esa presión anotadora sobre los hombros de un jugador. Mejor que uno equilibre y ofrezca un rendimiento defensivo bueno, correcto, para que luego no tenga la necesidad de justificar su presente en campo metiendo, no sé, 20 o 25 puntos", afirmó el técnico italiano.

Además, defendió el papel del veterano Rudy Fernández. "Lo he dicho siempre, no llamamos a gente que no pueda ayudar en la cancha, con todo el cariño y respeto", señaló. "Todas las distracciones que existen alrededor sobre la leyenda de Rudy... desaparecerán porque ahora dejaremos el sitio efectivamente a la contribución importante que nos da en la cancha con su defensa, con sus tiros, con su saber estar, su competitividad. Y eso es lo que yo creo que puede hacer él bien", dijo.

También analizó Scariolo la acumulación de tiempo sobre la cancha madrileña. "Hemos superado un pelín los minutos debidos. No queremos correr peligros, de hecho hay alguna preocupación, incluso Sergio [Llull] ha superado un poquito el minuto. Pero está bien, perfecto y eso es lo que nos importa", aseguró al respecto.

"No hemos hecho jugar a los jugadores veteranos al final y ese podría ser el peligro si hubiésemos cedido a la tentación para ganar el partido de mantenerlos en campo. No lo hemos hecho y creo que cinco minutos más, tan escasos como vamos de trabajo e incorporaciones progresivas, cada dos días se ha incorporado uno, todavía uno se tiene que incorporar al juego, etcétera, son cinco minutos ganados, ¿por qué no? Y experiencia también competitiva y... bien, bien por la prórroga", opinó.

Pese a la derrota final, el entrenador italiano de 'La Familia' alabó el esfuerzo de sus pupilos. "Muy bien porque hemos ido abajo y hemos recuperado hasta llegar a tener el tiro para ganar. Y eso, la verdad, es una de las cosas que me han gustado más", concluyó Scariolo.