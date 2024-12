Sebastian Coe promete reorganizar el COI si llega a la presidencia

Archivo - 17 August 2023, Hungary, Budapest: President of World Athletics Sebastian Coe speaks during a press conference ahead of the 2023 World Athletics Championships in Budapest. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa

LONDRES (REINO UNIDO), 19 Dic. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), el británico Sebastian Coe, promete reorganizar el Comité Olímpico Internacional (COI) si gana la carrera para ser su nuevo presidente ya que cree que "demasiado poder" está en "manos de muy pocas personas".

Sebastian Coe, doble campeón olímpico y actual presidente de World Athletics, se considera sin complejos el candidato reformista en la pugna por sustituir al actual presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach.

Los manifiestos de los siete candidatos fueron publicados por el COI el jueves por la mañana y, en una rueda de prensa para presentar su proyecto, Coe fue claro sobre su deseo de democratizar realmente el COI.

"No hay escasez de talento (entre los miembros). Pero la pregunta que me hago como miembro es: ¿qué aportación tenemos yo y los demás miembros? Y la realidad es que no es suficiente. Hay demasiado poder en manos de muy pocas personas", afirmó.

"La creación de comisiones que sean realmente significativas y alimenten a una junta ejecutiva, una junta ejecutiva que sea un filtro realmente importante para los miembros y una oficina del presidente que sea abierta y accesible y esté preparada para trabajar en colaboración, son requisitos previos absolutamente claves. Y en este momento no los tenemos. Los procesos de toma de decisiones no funcionan. Están desequilibrados y hay que derribar las barreras", opinó.

Para Coe, se trata simplemente de "liberar a la gente" y no asumir que si se tiene un análisis diferente sea por querer "quemar todo" dentro del COI. En este sentido, cuando se le indicó a Coe que sus palabras podrían no sentar bien entre los altos cargos del COI, respondió: "Bueno, mire, lo siento, así es como yo lo veo".

Coe puede señalar a los miembros del COI su historial de reformas en el Atletismo Mundial, una organización que, según él, estaba "en las cloacas" cuando llegó a la presidencia. Y afirma que el COI "no está roto como organización", pero percibe un "apetito de cambio" en muchos de los miembros del Movimiento Olímpico con los que habla.

El británico sigue creyendo firmemente en el poder de ese Movimiento Olímpico y celebró su rueda de prensa con vistas al Parque Olímpico construido para los Juegos de Londres 2012 en Stratford. "Estoy tan emocionado hoy como la primera vez que vine aquí tratando de vender 520 hectáreas de lodo que nunca se habían dragado y vida salvaje que nunca había visto realmente la luz del día en 60 años", dijo.

"Veo la candidatura (a la presidencia del COI) como otra prolongación del viaje. Es el baile al que no podía faltar. Este Parque Olímpico es probablemente la mejor demostración de todo lo que he entregado, pero utilizando el extraordinario poder del Movimiento Olímpico", valoró.

Coe puede ver paralelismos en esta carrera con aquella lucha de 2005 para traer los Juegos a Londres en 2012, cuando París y Madrid se consideraban en un principio las opciones más probables para albergarlos. "Sé que no soy un experto", afirmó. "Dudo que alguna vez haya sido un insider en algo. No me asusta en absoluto", se sinceró.