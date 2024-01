Las selecciones españolas y el reto de poblar París 2024

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas arrancan un año 2024 clave para muchas por su deseo de participación en la cita deportiva de mayor importancia, la de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se disputarán el próximo verano en París y donde España quiere volver a demostrar que es una potencia, sobre todo olímpica.

De momento, a menos de siete meses para el evento, sólo el fútbol masculino, el waterpolo femenino y el baloncesto en silla de ruedas masculino tienen ya su billete garantizado y pueden tomarse con más 'tranquilidad' este año, mientras que el resto debe certificarlo en los próximos meses, algunos con algo de margen, otros ya con la única baza de un Preolímpico y, en varios, casos, con la ayuda de jugar en casa. Si hubiese pleno olímpico, España acudiría a París con un récord de once clasificadas, dos más que en Tokio donde fue el país europeo con mayor representación.

Los combinados que ya no conseguirán estar en París serán, a nivel olímpico, las dos selecciones de voleibol y la femenina de rugby a 7, o las de fútbol-5 para ciegos, goalball, rugby en silla de ruedas y voleibol sentado, a nivel paralímpico. En Tokyo 2020, España acudió con pleno en baloncesto, balonmano, waterpolo y hockey hierba, y el fútbol masculino, mientras que en los Juegos Paralímpicos sólo estuvieron las dos selecciones de baloncesto en silla, la femenina por primera vez en su historia tras haber ejercido de anfitriona en Barcelona 1992.

Y la actividad empieza pronto para estos combinados ya que este jueves arranca en Dubrovnik (Croacia) el Europeo de Waterpolo Masculino donde la selección española tiene su primera oportunidad para sellar el pasaporte olímpico que no pudo lograr en el pasado Mundial, lo que sí hizo el femenino. España debe quedar campeona de Europa por primera vez para lograrlo y de no hacerlo, también podría depender de los resultados de Hungría y Grecia, ya clasificadas, o incluso Francia, anfitriona olímpica. Si no lo consigue, aún le quedaría el Campeonato del Mundo del mes que viene en Doha donde habrá en juego cuatro plazas.

El balonmano masculino también tiene dos opciones. Su bronce en el Mundial de 2023 ya le aseguró como mínimo un Preolímpico en marzo que se presenta relativamente asequible y que evitará si gana el oro en el Europeo que empieza en Alemania la semana que viene o si es subcampeona con título para Dinamarca o Francia o bronce si estas juegan la final.

TORREVIEJA, VALENCIA Y CÁDIZ QUIEREN PONER SU 'GRANITO DE ARENA'

Las 'Guerreras', por su parte, deberán pasar por un Preolímpico clave, con buenas opciones de estar en sus quintos Juegos consecutivos ya que serán anfitrionas en Torrevieja (Alicante) en abril (11-14) de un torneo donde pasan dos y que será complejo por medirse a la potente Países Bajos y la República Checa, que fueron sus 'verdugos' en el pasado Mundial, y Argentina, el rival teóricamente más sencillo.

También en enero se jugarán, sin red, su presencia en París las dos selecciones de hockey sobre hierba, igualmente con la ventaja de jugar como anfitrionas, en Valencia, donde se repartirán seis plazas, tres femeninas y tres masculinas, entre el 13 y el 21 de enero. Allí habrá 16 combinados nacionales, ocho femeninos y ocho masculinos, repartidos en dos grupos, de los que los dos primeros pasarán a semifinales. Sólo los tres mejores lograrán estar en la capital francesa.

El baloncesto español, potencia europea, tendrá que pasar por dos Preolímpicos para intentar repetir doble presencia en la cita olímpica. La primera en intentarlo, del 8 al 11 de febrero, será la selección femenina, actual subcampeona de Europa, y que buscará su suerte en Sopron (Hungría) en un grupo complicado junto a la anfitriona, Japón, plata en Tokyo 2020, y Canadá, aunque el margen es algo amplio porque pasan tres.

El equipo que dirige Sergio Scariolo tampoco lo tendrá sencillo, aunque en su caso tendrá el apoyo del público de La Fuente de San Luis de Valencia en un Preolímpico también situado a días de los Juegos, entre el 2 y el 7 de julio, ya con la temporada acabada. Líbano, Angola, Finlandia, Polonia y Bahamas serán sus rivales en un torneo que sólo da pasaporte a la capital francesa al ganador y con polacos y bahameños como mayores amenazas.

En cuanto al fútbol, el masculino podrá defender o mejorar su plata de hace tres años en Tokio, mientras que el femenino podría derribar una nueva barrera si se clasifica para París 2024. Tras hacer historia el pasado verano con el Mundial, la actual campeona del mundo debe ganar el próximo 23 de febrero en el Nuevo Mirandilla de Cádiz a los Países Bajos para disfrutar por primera vez el sueño olímpico. Si pierde, necesitará una victoria de Francia en la otra semifinal de la Liga de Naciones para jugárselo ante Alemania en La Cartuja de Sevilla el 28 del mismo mes.

EL EQUIPO FEMENINO DE BSR SE LO JUGARÁ EN JAPÓN

Finalmente, el último combinado nacional con opciones de estar en los Juegos Olímpicos del próximo verano es el masculino de rugby a 7. Después de conseguir la baza de un Preolímpico con su bronce en los Juegos Europeos de Cracovia (Polonia), la misión de estar en París será de máxima complicación con un torneo que sólo da un billete.

Por otro lado, de cara a los Juegos Paralímpicos, con la selección masculina de baloncesto en silla, histórica plata en Río 2016, ya clasificada tras su plata continental del pasado verano, la única otra opción española es la del combinado femenino de este deporte, que hace tres años en Tokio jugó por primera vez este evento por méritos propios.

Ahora, el equipo que dirige Franck Belen, bronce en el último Europeo que daba dos billetes, tendrá que superar un duro torneo de repesca entre el 17 y 20 de abril en la localidad japonesa de Osaka ya que se ha reducido la participación en París de doce a tan sólo ocho selecciones.