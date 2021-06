Silvia Navarro: "La dureza mental será la clave en Tokio"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional española de balonmano Silvia Navarro ha asegurado que la "dureza mental" será clave en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, en los que deberán "trabajar mucho más la cabeza que el cuerpo" en busca de cosechar la segunda medalla del combinado en una cita olímpica tras el bronce de Londres 2012.

"La dureza mental de cada una de nosotras y en colectivo es la clave, estar bien de cabeza para afrontar cada uno de los partidos", señaló en declaraciones a Europa Press tras el acto de despedida a las deportistas olímpicas celebrado este viernes en el Senado, en el que estuvo acompañada de su compañera de selección Shandy Barbosa y de la karateca Sandra Sánchez.

Además, la portera reconoció que se enfrentan a unos Juegos "atípicos" después del aplazamiento del año pasado por la pandemia de coronavirus. "Hay que trabajar mucho más la cabeza que el cuerpo. Debes adaptarte a una situación que no estamos acostumbradas a sobrellevar. Será fundamental, al menos en mi caso", explicó.

En la importancia de cuidar el factor mental también coincidió la lateral izquierdo Shandy Barbosa, que no estuvo presente en el Preolímpico de Llíria por lesión pero que espera regresar al cien por cien al grupo. "No he estado compitiendo esta temporada por la lesión, pero he visto a mis compañeras en momentos complicados durante el parón, de entrenar en casa y de volver a la competición. El trabajo mental es muy importante", apuntó.

"Estoy trabajando para poder llegar de la mejor manera posible. Es verdad que todavía me falta, llevo ya seis meses y medio. Estoy contenta de estar en la convocatoria y voy a aprovechar estos Juegos Olímpicos", indicó Barbosa.

Además, no afrontan la cita olímpica con "presión". "Vamos a estos Juegos a disfrutar, a hacer disfrutar a la gente; si la gente nos está siguiendo es porque estamos haciendo un buen trabajo. Vamos a intentar dar el máximo para que disfruten desde casa, ya que no nos van a poder acompañar", expresó.

Por último, Navarro se mostró "encantada" con el hecho de que la presidenta del Senado, Pilar Llop, le haya abierto "las puertas de este lugar tan maravilloso". "Este evento es fundamental para arropar a los deportistas. Nos va a traer suerte, es digno de agradecer", señaló.

"Tuvimos el privilegio de que nos acompañara en el Preolímpico, que nos dio el pase a estos Juegos de Tokio. Se ha hecho una forofa y le agradecemos eternamente que esté a nuestro lado", dijo sobre Llop.