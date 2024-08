Thomas Bach reitera que Imane Khelif y Yu-ting Lin tienen derecho a combatir en París 2024

OLYMPIC GAMES PARIS 2024 - 07/08 - Laurent Sanson - Panoramic / DPP / AFP7 / Europa P

PARÍS, 9 Ago. (dpa/EP) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha rechazado la acusación de que se haya priorizado la inclusión de la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Yu-ting Lin en los Juegos de París 2024 por encima de la imparcialidad y la seguridad de otras boxeadoras.

En una conferencia de prensa, Bach reiteró su apoyo a Khelif y Lin. "No se trata de una cuestión de inclusión, esto nunca ha jugado un papel en todo esto, es una cuestión de justicia: las mujeres deben poder participar en competiciones femeninas. Y las dos son mujeres", declaró.

Khelif, competidora en el peso mediano, y Lin, en el peso pluma, fueron descalificadas por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) el año pasado de cara al Campeonato Mundial Femenino, después de fallar supuestamente las pruebas de elegibilidad de género.

Pero no se han aportado pruebas concretas, mientras que la IBA fue expulsada también el año pasado por parte del COI debido a diversas preocupaciones financieras y de corrupción a lo largo de los últimos años. Por ello, el ente que supervisa el boxeo en París 2024 es el COI.

Khelif y Lin están en los combates por la medalla de oro en sus respectivas categorías de peso en estos JJ.OO., pero la polémica se ha multiplicado hasta el punto de que hayan intervenido figuras de la política como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dos de los oponentes más recientes de Lin han hecho símbolos de 'X' con sus dedos índice en el cuadrilátero después de sus derrotas, lo que parece aludir a los cromosomas XX femeninos. "No es tan fácil, como en esta guerra cultural quieren ellos presentarlo, que XX o XY sea la distinción clara entre hombres y mujeres", afirmó Bach.

"Esto ya no es científicamente cierto. Por lo tanto, estas dos son mujeres y tienen derecho a participar en la competición femenina. Esto no tiene nada que ver con la inclusión de ninguna manera", añadió el máximo dirigente del COI en su rueda de prensa desde suelo francés.

El COI confirmó que Khelif y Lin habían "cumplido" con las normas de participación en estos JJ.OO., aunque la organización abolió las pruebas de verificación de género a principios de siglo debido al asesoramiento científico, así como a su naturaleza intrusiva, potencialmente --como señaló Bach-- violando los derechos humanos de un deportista.

Cuando se le preguntó a Bach si el COI volvería a tratar la cuestión de género, él no esquivó el asunto: "Si alguien nos presenta un sistema científicamente sólido para identificar a hombres y mujeres, somos los primeros en usarlo".

"No nos gusta esta incertidumbre, no nos gusta que exista una situación así en general, y nos encantaría investigarlo. Pero lo que no es posible es que alguien diga 'esta no es una mujer' con sólo mirar a alguien o que sea víctima de una campaña de difamación de una organización poco creíble con intereses altamente políticos", dijo Bach.

En este sentido, Bach reveló que la decisión sobre incluir el boxeo en los JJ.OO. de Los Ángeles 2028 se tomará en la primera mitad del próximo año: "El COI no organizará el boxeo en Los Ángeles sin un socio confiable", avisó al respecto.

El mandato de Bach como jefe del COI terminará en 2025 y, por ello, confirmó que "habrá elecciones de una forma u otra", pero sin mencionar si se presentará. Está a punto de alcanzar su límite de mandato de 12 años, pero anteriormente no descartó la posibilidad de presentarse nuevamente.

Bach, de 70 años, calificó las últimas dos semanas como una "historia de amor" y "exactamente los Juegos que habíamos imaginado". "Creo que podemos decir con certeza que estos Juegos Olímpicos, París 2024, son los Juegos Olímpicos de una nueva era", subrayó al respecto.

"Cada edición de los Juegos tiene que ser diferente. Si Los Ángeles quisiera copiar la Torre Eiffel, sería una receta para el desastre. Cada Juego Olímpico tiene que ser auténtico, tiene que ser creativo y mostrar la cultura del país y la ciudad anfitriones y estar abiertos a compartir esto con el mundo", concluyó Bach en su conferencia de prensa.