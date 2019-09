Tokyo 2020 y el deporte paralímpico, protagonistas este lunes en Desayunos Deportivos de EP

Publicado 29/09/2019 13:21:00 CET

MADRID, 29 Sep.

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, y los deportistas Teresa Perales, Ricardo Ten y Gerard Descarrega analizarán este lunes (10:00 horas) la actualidad paralímpica y su participación en los Juegos de Tokyo 2020 en los Desayunos Deportivos de Europa Press, en un acto en el hotel InterContinental de Madrid.

Miguel Carballeda, la nadadora Teresa Perales, la deportista española con más medallas (26) en unos Juegos Paralímpicos; el atleta Gerard Descarrega, campeón paralímpico, del mundo y de Europa en 400 metros; y el ciclista Ricardo Ten, campeón del mundo en pista y ruta, ofrecerán una radiografía del deporte paralímpico nacional a un año de Tokyo 2020.

España confía en mejorar los resultados de la anterior edición en Río de Janeiro, donde ocupó el undécimo lugar en el medallero liderado por China, con 31 medallas, 9 de oro, entre ellos los de Perales y Descarrega, 14 de plata y 8 de bronce.

Al desayuno acudirán, entre otros, la infanta doña Elena de Borbón; la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda; el presidente del COE, Alejandro Blanco; el Embajador de Japón en España, Masashi Mizukami; el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez; y los secretarios generales del CPE y COE, Miguel Sagarra, y María Victoria de Cabezas, respectivamente.

PREGUNTAS POR TWITTER

Europa Press ofrecerá a su más de 1,2 millones de seguidores en Twitter la oportunidad de preguntar a los ponentes a través de la red social de microblogging. Así, estos seguidores de Europa Press en Twitter podrán realizar preguntas a los invitados Miguel Carballeda, Teresa Perales, Gerard Descarrega y Ricardo Ten usando el 'hashtag' #EPDesayunoTokyo2020.

