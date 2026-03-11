Ucrania denuncia "presión sistemática" en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina

La bandera de Ucrania durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet

CORTINA D'AMPEZZO (ITALIA), 11 Mar. (dpa/EP) -

El Comité Paralímpico Ucraniano denunció que sus deportistas y entrenadores han sido "objeto de presión sistemática" por parte de representantes del Comité Paralímpico Internacional (CPI) y los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo.

En un comunicado publicado este miércoles, el Comité Paralímpico Ucraniano dijo que esperaba que "las manifestaciones de esta presión" fueran "de carácter aleatorio". "Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que estas manifestaciones tienen un carácter sistemático y adquieren un carácter crítico y vergonzoso en relación con el equipo", agregaron.

Entre los incidentes, el Comité Paralímpico Ucraniano afirmó que un miembro del comité organizador les obligó a retirar la bandera del país del edificio donde reside la delegación. Según los ucranianos, un representante del CPI intentó "bruscamente" quitarle a la esquiadora paralímpica de biatlón Oleksandra Kononova unos pendientes con la bandera de Ucrania en los que estaba escrito 'Stop War' (Detengan la guerra).

Según el comunicado, representantes del CPI y del comité organizador también retiraron las banderas ucranianas de la familia del medallista de bronce en biatlón paralímpico de 12,5 kilómetros, Taras Rad. El organismo ucraniano acusó al CPI de tener "una relación muy especial" con los comités paralímpicos nacionales de Rusia y Bielorrusia, a los que se les permitió competir en el evento bajo sus banderas nacionales.

Un portavoz del CPI declaró a la agencia de noticias alemana dpa que el organismo se había sorprendido por la declaración y que los ucranianos no habían expresado ninguna preocupación a través de otros canales excepto los medios de comunicación.